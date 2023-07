Asaja Córdoba aplaude la inclusión de cítricos en las ayudas por la sequía pero lamenta que olivar y viña queden fuera

CÓRDOBA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha aplaudido la inclusión de los cítricos en la orden de ayudas por la sequía que el Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ha lamentado que "deje fuera a cultivos tan importantes en nuestra provincia como el olivar y la viña, que también están siendo muy castigados por los efectos negativos de la sequía".

En una nota, la organización agraria ha explicado que se trata de producciones "extremadamente afectadas por la falta de lluvias en las que se prevé una grave disminución de la futura cosecha".

"La orden publicada establece ayudas para paliar los efectos de la sequía para otros cultivos importantes en Córdoba como son las tierras de labor de cultivos de secano, así como frutales de pepita y hueso y frutales de cáscara", ha señalado Asaja.

La semana pasada, tras conocer el borrador de orden de estas ayudas, desde Asaja criticaron que "los cítricos habían desaparecido de la misma a pesar de haber sido anunciados en su momento como beneficiarios de estas ayudas, y finalmente el Ministerio ha rectificado y modificado el texto de la orden añadiendo a los cítricos junto con el resto de los frutales".

No obstante, "seguimos insistiendo en que no se pueden dejar fuera de estas ayudas por la sequía a cultivos tan importantes en la provincia de Córdoba, como son el olivar y la viña, que son la base de la economía de la mayoría de los pueblos de esta provincia", han subrayado desde Asaja, recalcado que "no puede olvidarse que ya en 2022 hubo una gran sequía que ha sido superada en 2023, donde las producciones han estado muy por debajo de los esperado".

Por ello, Asaja lleva "meses instando a las administraciones y, especialmente al Gobierno de España, a poner en marcha las medidas de su competencia para intentar paliar las pérdidas y los daños millonarios que la sequía está provocando en miles de explotaciones", todo ello "sin que haya habido, hasta la fecha, una respuesta adecuada".

"Como ya hemos advertido con anterioridad --ha continuado Asaja-- si no llueve en otoño tendremos una situación dramática en todos los sectores del campo cordobés, andaluz y español". A esto hay que añadir "los altos costes de todos los 'inputs'" y, como ya han indicado desde Asaja, "las medidas para paliar esta situación de falta de lluvia "son claramente insuficientes y no se corresponden con las verdaderas necesidades del sector agrario, que es quien mantiene la renta de nuestros pueblos, quien mantiene el medio ambiente y la mejor herramienta para luchar contra la despoblación del mundo rural".