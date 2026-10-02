Asaja Córdoba celebra que la CHG haya ampliado la campaña de riego, como le solicitó

Archivo - Habilitación de regadíos en tierras de cultivo, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha valorado positivamente este viernes la ampliación de la campaña de riego acordada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en línea con la petición de la organización agraria de mantener el suministro más allá del 30 de septiembre, tras haber argumentado ésta última que "la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas hacen necesario prolongar el riego para atender las necesidades de los cultivos".

Según ha informado la patronal agraria en una nota, tras la reunión del comité permanente de la Comisión de Desembalse, celebrada el pasado 29 de septiembre, la CHG ha acordado desembalsar durante octubre un volumen máximo de 50 hectómetros cúbicos del Sistema de Regulación General. Esta cantidad corresponde a la reserva prevista para este mes en la última Comisión de Desembalse.

La decisión contempla desembalses diarios hasta el 12 de octubre mientras se mantenga la ausencia de precipitaciones. Posteriormente, su programación se valorará en función de las demandas de agua, la situación de la cuenca y el régimen de lluvias. El Área de Explotación coordinará estas actuaciones con los usuarios para atender a las distintas comunidades con la máxima eficiencia y las mínimas pérdidas.

En cuanto a las condiciones, solo podrán captar agua para riego aquellas comunidades que no hayan superado las dotaciones máximas autorizadas para esta campaña, y los riegos extraordinarios quedarán limitados hasta el 15 de octubre. Las captaciones directas en presas y embalses gestionados por la CHG y pertenecientes al Sistema de Regulación General podrán realizarse con independencia de la programación de desembalses indicada. En todos los casos, deberán respetarse los caudales ecológicos establecidos en el vigente Plan Hidrológico del Guadalquivir para el tramo donde se sitúe cada toma de riego.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha señalado que la prolongación del riego resulta especialmente necesaria para cultivos leñosos como el olivar, el almendro y los cítricos, así como para las siembras de otoño-invierno de hortícolas y cereales. En su petición, defendió la necesidad de que el cierre de la campaña se adaptara a las condiciones meteorológicas y a las necesidades reales del campo.