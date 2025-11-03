Asaja Córdoba celebra la XVI Jornada Cinegético-Forestal para analizar los retos y objetivos del sector

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha celebrado este lunes la XVI Jornada Cinegético-Forestal, un encuentro de referencia para el sector que ha analizado los retos y objetivos en el corto y medio plazo, al tiempo que el delegado de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafael Martínez, ha informado de la próxima convocatoria de las nuevas ayudas forestales.

Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha detallado que, además, se ha celebrado una mesa redonda en la que han intervinido el director del Instituto Andaluz de la Caza, Juan Ortegón; el presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba, José María de Torres, el delegado de la Federación Andaluza de Caza en Córdoba, José Manuel Labrador; el brigada Marco Antonio González, jefe interino de Uprona de la Guardia Civil de Córdoba, y el coordinador del Departamento Cinegético-Forestal de Asaja Córdoba, Tomás Jurado.

Durante la jornada se ha analizado el arranque de la temporada de caza mayor, que comenzó el pasado 11 de octubre y se extenderá hasta el 8 de febrero, periodo en el que se celebran miles de monterías, ganchos y batidas en Andalucía. El sector afronta este inicio de campaña "con gran expectación y optimismo, pese a las altas temperaturas y la irregularidad de las lluvias en las últimas semanas".

En lo relativo al estado de las especies de caza mayor --ciervo, jabalí, gamo y muflón-- los expertos han destacado que se encuentran "en muy buen estado sanitario, ya que la incidencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) durante el verano ha sido prácticamente inexistente".

Asimismo, "las abundantes lluvias de la pasada primavera y la buena disponibilidad de pastos durante el verano han favorecido la condición de las reses y permiten prever trofeos de gran calidad, especialmente en ciervo y gamo, con resultados incluso superiores a la temporada anterior", han señalado.

Sin embargo, el sector "sigue condicionado por los bajos precios de la carne de caza mayor, situándose en torno a 2,00 euro/kg para el ciervo y 0,80 euro/kg para el jabalí, según las últimas lonjas".

Un punto central de la jornada ha sido la expansión del jabalí, que continúa aumentando tanto en distribución territorial como en número de ejemplares, gracias a su elevada capacidad de adaptación y reproducción. La provincia de Córdoba "se mantiene en situación de emergencia cinegética, debido a los daños que ocasiona esta especie en explotaciones agrícolas, al incremento de accidentes de tráfico y al riesgo sanitario que supone para la cabaña ganadera".

Por ello, se ha insistido en la necesidad de "intensificar su control mediante la caza, como herramienta de gestión ambiental y de prevención de daños".

No obstante, se ha hecho "un llamamiento a la máxima responsabilidad en materia de seguridad durante las cacerías. En estas actividades participan numerosos perfiles profesionales --cazadores, perreros, pastores, arrieros, veterinarios, carniceros, taxidermistas, personal de apoyo-- y es imprescindible garantizar la correcta coordinación y cumplimiento de las normas para prevenir accidentes", han apostillado desde Asaja.