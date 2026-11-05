Asaja Córdoba celebra su XVI Jornada de Porcino Ibérico, centrado en la actualización de su norma de calidad

Asaja celebra en Villanueva de Córdoba su XVI Jornada de Porcino Ibérico. - ASAJA CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha celebrado en Villanueva de Córdoba su XVI Jornada de Porcino Ibérico, un encuentro centrado en el análisis del sector y la actualización de su norma de calidad, donde la organización agraria ha defendido que cualquier avance debe contribuir a "ofrecer información más clara al consumidor y a reconocer las distintas producciones, prestando especial atención al vínculo entre la bellota, la dehesa y el territorio".

Según ha informado la patronal agraria en una nota, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha situado entre las prioridades de la organización que las necesidades de los ganaderos estén presentes en este debate. Así, "la actualización de la norma debe abordarse escuchando a los distintos eslabones de la cadena y contrastando propuestas que permitan mejorar la identificación de los productos y el reconocimiento del trabajo que hay detrás de cada uno de ellos".

En este sentido, la organización considera fundamental que el consumidor "pueda conocer y distinguir con claridad lo que compra". A su juicio, "la raza, la alimentación y el sistema de producción son elementos que deben comunicarse de forma comprensible, para que las decisiones de compra se apoyen en información precisa y el esfuerzo de los productores encuentre su reflejo en el mercado".

Adell ha puesto también el acento en "la singularidad de la producción vinculada a la bellota y a la dehesa. Se trata de un modelo estrechamente ligado a comarcas como Los Pedroches, donde la ganadería contribuye al mantenimiento del entorno, genera actividad económica y sostiene el empleo rural".

Por ello, la organización defiende que "el debate sobre la calidad vaya acompañado del reconocimiento de ese valor y de la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones".

En cuanto la Jornada, se ha abordado el papel de las denominaciones de origen y de la calidad diferenciada como "garantía de origen, calidad y valor para el territorio". Este contenido ha completado el debate sobre "las herramientas que permiten distinguir las producciones y reforzar la confianza del consumidor".

Con esta jornada, celebrada en el marco de la Feria del Jamón 100 Ibérico de Los Pedroches, Asaja Córdoba reafirma su "compromiso con la defensa de los ganaderos y con un sector en el que la transparencia, la diferenciación y la rentabilidad permitan mantener el valor de sus producciones y su arraigo en el territorio".