Asaja Córdoba culpa a la PAC de que los agricultores no puedan labrar ni limpiar sus tierras frente a incendios

Archivo - Asaja Córdoba definde la necesidad de eliminar el pasto entre los olivos, especialmente en el olivar de montaña, para reducir el riesgo de incendios forestales. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha destacado este lunes "la labor" de los agricultores y ganaderos, y de los titulares de explotaciones forestales y cinegéticas, "como aliados en la lucha contra los incendios", si bien ha señalado que "los agricultores están obligados a mantener muchas superficies de sus explotaciones sin poder labrarlas, ni limpiarlas frente a incendios, ante las obligaciones de la PAC".

Según ha informado la patronal agraria en una nota, "el alto riesgo de incendio va a estar presente todo el verano, dada la gran cantidad de vegetación existente en el campo, consecuencia de la alta pluviometría registrada este año". Sin embargo, "las explotaciones ganaderas y cinegéticas donde existe cabaña de ganado doméstico o especies de caza mayor se presentan pastoreadas, con los pastos más reducidos, y por ello, con un menor riesgo de incendio".

Para la organización agraria "es un hecho innegable que las explotaciones en las que hay ganadería y actividad agraria, el riesgo de incendio se aminora muy notoriamente. Es más, en este tipo de explotaciones, en caso de declararse incendios, suelen ser de menor envergadura y, por tanto, se puede luchar contra ellos en materia de extinción".

A este respecto, Asaja ha avisado que, "además del abandono y el despoblamiento rural, existen otras problemáticas que contribuyen a los incendios forestales, como son, por ejemplo, las obligaciones y las trabas que se exige a agricultores y ganaderos a través de la PAC. Por ejemplo, en los olivares, sigue siendo requisito obligatorio, para cobrar las ayudas de la PAC en su totalidad, mantener las cubiertas vegetales (pasto) todo el año".

A pesar de que Asaja ha solicitado durante años "poder eliminarlas (labrarlas) con la llegada del periodo estival, desde el Ministerio de Agricultura no se ha accedido a ello", y "este problema se acentúa más, si cabe, en olivares de sierra, que suelen ser próximos o colindantes a superficies forestales, con el enorme riesgo de propagación de incendios que existe entre la interfaz agraria y forestal".

Igualmente, "es la PAC, y en concreto las definidas como 'Buenas Prácticas Agrarias y Medio ambientales (BCAM)', las que no permiten a los agricultores labrar las parcelas de barbecho (no sembradas) hasta el mes de septiembre, lo cual contribuye a que todas estas superficies, presenten pastos espontáneos naturales, susceptibles de arder en caso de incendio".

Además, "las parcelas que han estado sembradas de cereal de invierno, o sea, todos los rastrojos de trigo, avena o cebada, no se pueden labrar en las formas adecuadas (volteando la tierra) hasta que llega septiembre de cada año. De esta manera, solo se permiten labores verticales de mínimo laboreo que no frenan la propagación de incendios a su través".

En resumen, según ha lamentado Asaja Córdoba, "los agricultores están obligados a mantener muchas superficies de sus explotaciones sin poder labrarlas, ni limpiarlas frente a incendios, ante las obligaciones de la PAC".