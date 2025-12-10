Asaja Córdoba exige al Gobierno "mecanismos de compensación económica" ante la "grave crisis" del sector del cereal

Archivo - Una máquina durante la recolección de cereales en una imagen de archivo. - ASAJA - Archivo

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha alertado este miércoles de la "grave crisis" que atraviesa el sector cerealista y ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas "la puesta en marcha inmediata de todos los mecanismos de compensación económica destinados a garantizar la viabilidad de la campaña 2025".

En este sentido y en una nota, la organización agraria ha afirmado que "los agricultores de cereal se encuentran actualmente en una posición insostenible debido a la entrada masiva de cereal procedente de países terceros", que llega a los puertos españoles "a precios muy por debajo de los costes de producción de los agricultores nacionales".

Así las cosas, "esta situación de competencia desleal está hundiendo los precios en origen y comprometiendo de forma directa la continuidad de miles de explotaciones. Dadas las características del cereal en la provincia (rendimientos bajos por hectárea, terreno de secano), supone que la falta de margen es más crítica que en otras zonas del territorio nacional", han advertido.

Según ha detallado Asaja, en la provincia de Córdoba "hay dedicadas alrededor de 144.000 hectáreas de cereales. Con un coste de producción mínimo de 280 euro/t y precios de venta por debajo de 200 euro/t, muchos agricultores están vendiendo por debajo de lo que les cuesta producir".

Al respecto, la organización cordobesa ha señalado que "esa discrepancia amenaza la viabilidad económica de las explotaciones y sin ayudas compensatorias, muchas explotaciones podrían ver su rentabilidad reducida a niveles insostenibles". A esto esto se "añade que la PAC por sí sola supone un ingreso insuficiente para las familias agricultoras y ganaderas, ya que no permite invertir y modernizar las explotaciones, "no permite vivir dignamente del campo, y no es una renta atractiva para los jóvenes que pudieran estar interesados en incorporarse".

Por ello, Asaja Córdoba ha exigido "compensaciones económicas que cubran la diferencia entre los precios a los que se ven obligados los agricultores a vender y el coste real de producir un kilo de cereal en España". Sin estas medidas urgentes, "miles de explotaciones cerealistas podrían verse abocadas a la ruina y a su desaparición inmediata, con el consecuente impacto económico, social y territorial en las zonas rurales".

De este modo, han hecho un llamamiento a las administraciones para que "actúen con celeridad y responsabilidad, adoptando decisiones que permitan salvaguardar el futuro de un sector estratégico para la seguridad alimentaria y el mantenimiento del medio rural".