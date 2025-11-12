Asaja Córdoba pide al Gobierno que las ayudas a viñedo y olivar por sequía lleguen "a todos los agricultores" afectados

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha pedido este miércoles al Gobierno de la Nación que "las ayudas directas que prevé destinar a los productores de viña y olivar, a fin de aliviar las pérdidas ocasionadas por los efectos de la guerra en Ucrania y la sequía de los años anteriores, no se limiten únicamente a algunos tipos de agricultores, sino que incluyan a todos los agricultores damnificados".

A este respecto y a través un comunicado, la organización agraria ha señalado que "todos los agricultores activos, según la normativa de la Política Agraria Europea (PAC), deben recibir estas ayudas y no sólo una parte de ellos", por lo que Asaja Córdoba reclama que el Gobierno de España "aumente el presupuesto asignado a estas ayudas, de manera que puedan llegar a todos los afectados".

Asaja Córdoba ha afirmado que "los productores de viña y olivar siempre se habían quedado fuera de las ayudas por Ucrania y la sequía y, ahora, que por fin se van a aprobar, parece que el Gobierno solo quiere darlas a algunos tipos de agricultores, obviando las particularidades de las explotaciones cordobesas y andaluzas, donde hay muchos agricultores a tiempo parcial o jubilados, que mantienen con su trabajo un mundo rural vivo, lo que los excluiría aunque hayan sufrido las mismas penalidades".

Por último, la patronal agraria cordobesa también ha exigido al Ejecutivo central que "extienda las ayudas a causa del conflicto bélico y la sequía en 2024, que afectó en todos los cultivos, pero especialmente en secano, a la ganadería extensiva (ovino, caprino, equino y vacuno), que también se vio muy perjudicada".