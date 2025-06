Asaja Córdoba pide poder labrar los rastrojos y barbechos para evitar las plagas de mosquitos.

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha alertado este martes que, "si la Junta de Andalucía no permite este año labrar los rastrojos y barbechos para evitar las plagas de mosquitos, además de problemas futuros de mermas de cosechas para los agricultores, no se podría asegurar que no derive en problemas más serios para la salud, por la gran abundancia de mosquitos, a consecuencia de las condiciones climatológicas de este año".

A este respecto y en una nota, la organización agraria ha asegurado que "los mosquitos hacen daños incalculables, mientras que la Administración sigue sin permitir quitar las malas hierbas de los barbechos para acabar con los reservorios de los mosquitos", con el riesgo, además, de que "el mosquito vector del Virus del Nilo pueda extenderse por toda la vega del Guadalquivir y aumente su población".

Según ha precisado la patronal agraria, "en este momento existen serios problemas con el mosquito del trigo (mayetiola destructor), plaga que cada vez irá a más si no se deja labrar los rastrojos, ocasionando graves daños a las cosechas y que podría llegar a más, en caso de que esta plaga se descontrole, provocando un grave perjuicio económico para el sector agrario de la provincia".

Además, Asaja ha señalado "la contradicción existente entre las recomendaciones de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF), que aconseja mantener limpios los barbechos para evitar problemas con insectos en futuras campañas, y la prohibición vigente que impide llevar a cabo dichas labores".

Esta "incoherencia normativa genera frustración e indefensión entre los agricultores, que ven limitada su capacidad de actuación frente a amenazas reales y crecientes", y es una "prueba evidente de que se prohíbe lo que se aconseja hacer".