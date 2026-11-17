La Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada ha organizado en colaboración con Asaja Mujeres Granada y AMEGA, una jornada práctica sobre las posibilidades de la IA para mejorar la gestión de los negocios. - ASAJA GRANADA

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada ha organizado este martes, en colaboración con Saja Mujeres Granada y AMEGA, una jornada práctica sobre las posibilidades de la IA para mejorar la gestión de los negocios, con especial atención a los retos de la digitalización en el medio rural.

El encuentro ha combinado una ponencia práctica y una mesa redonda sobre los desafíos que plantea la incorporación de estas tecnologías al entorno empresarial. Asistió para dar la bienvenida la presidenta de Asaja Mujeres Granada, Natividad Vilchez, y la vicepresidenta de AMEGA, Elena López , quienes han destacado la importancia de crear espacios de encuentro y colaboración entre mujeres del ámbito rural y empresarial.

Vilchez ha expuesto que el encuentro se celebraba en vísperas del Día Internacional de la Mujer Emprendedora y ha puesto en valor el trabajo de la Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada para acercar la digitalización y las nuevas tecnologías a empresas, autónomos y pequeños negocios del medio rural.

Por su parte, López Marín animó a perder el miedo a la tecnología y aprovechar las oportunidades que ofrece para impulsar los proyectos empresariales.

La parte práctica ha corrido a cargo de Azahara Benito Carrillo, CEO de Extravaganza, con la ponencia 'Crea tu propio copiloto de IA para el negocio'. A través de ChatGPT, ha mostrado cómo configurar un asistente adaptado a cada empresa, capaz de conocer sus servicios, público objetivo, tono de comunicación, documentación y objetivos para ayudar en la gestión diaria.

También ha explicado que la clave está en elegir las herramientas adecuadas para cada necesidad y avanzar desde el uso básico del chat hacia asistentes personalizados, automatizaciones y agentes. Entre sus aplicaciones ha destacado la preparación de presupuestos, la organización de reuniones, la coordinación de tareas, la búsqueda de soluciones a problemas y la mejora de la productividad. Para ello, ha subrayado la importancia de disponer de información organizada sobre el negocio y conectar las herramientas con sus sistemas de gestión.

La jornada continuó con la mesa redonda 'Los desafíos de la IA en el entorno empresarial', moderada por Raquel Zafra, responsable del Departamento Jurídico de Asaja Granada, con la participación de Claudia Fuentes, CEO de TM Digital; Cynthia Salvador, CEO de Espacio Godiva; Miriam Monge, responsable de la Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada, y Santiago M. Siñarís, delegado de Protección de Datos certificado ACP-APEPIA y socio-director de Audat Services.

Durante el debate se ha puesto de manifiesto el amplio margen que tienen las empresas para aprovechar la automatización. Fuentes ha señalado que actualmente solo utilizan alrededor del 20% de las posibilidades disponibles. Salvador ha animado a perder el miedo a la IA y a utilizarla como una aliada, recordando que se pueden delegar tareas, pero nunca el criterio, la experiencia ni la capacidad de decisión.

Miriam Monge, por su parte, ha insistido en que la transformación digital debe partir de las necesidades y objetivos de cada negocio, sin acumular herramientas y licencias que no aporten valor y subrayó, además, que se requiere un cambio de mentalidad y de cultura empresarial.

BRECHA DIGITAL EN EL CAMPO

Uno de los asuntos que generó mayor debate ha sido la brecha digital en el campo. A las dificultades de conectividad en algunas zonas rurales se suman el desconocimiento, la desconfianza y la falta de tiempo para incorporar nuevas tecnologías.

La vicepresidenta de AMEGA, Elena López, apuntó que uno de los retos es que el agricultor se reconozca también como empresario. En este sentido, dos asociadas de Asaja Granada trasladaron la percepción de muchos profesionales agrarios que ven la tecnología más como un instrumento de control y sanción por parte de la Administración que como una herramienta para mejorar la competitividad de sus explotaciones.

También señalaron la dificultad de dedicar tiempo al ordenador después de una jornada de trabajo en el campo. La presidenta de ASAJA MUJERES, Natividad Vilchez, defendió la necesidad de subirse al barco de la inteligencia artificial y aprovecharla como una ayuda para mejorar la rentabilidad.

La protección de datos ha sido otro de los temas abordados. Siñarís ha diferenciado entre el uso personal y profesional de estas herramientas y ha recordado que las empresas deben cumplir la normativa RIA cuando trabajan con información de clientes o documentación interna.

Entre sus recomendaciones ha destacado la necesidad de hacer un inventario de las aplicaciones de IA utilizadas, conocer su finalidad y coste, establecer una política de uso y permisos y formar a los trabajadores para garantizar una utilización responsable.

La jornada ha permitido poner de manifiesto que la inteligencia artificial ofrece oportunidades reales para mejorar la gestión y la competitividad de los negocios, pero que su aprovechamiento requiere algo más que incorporar nuevas herramientas: es necesario conocer sus posibilidades, identificar las necesidades de cada empresa y contar con formación para utilizarlas correctamente. También ha quedado patente en este encuentro que la transformación digital debe llegar al medio rural y al sector agrario con soluciones útiles, conectividad y acompañamiento, para que la tecnología sea una aliada de los profesionales y no se perciba únicamente como una exigencia administrativa.