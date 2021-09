Asaja Granada pide que se destinen los fondos de la ampliación del aeropuerto de El Prat a las canalizaciones de Rules

GRANADA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja en la provincia de Granada ha pedido este jueves al Gobierno que se destinen los fondos de 1,7 millones que había previsto para la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, a las canalizaciones de la presa de Rules, en la costa granadina, "con un presupuesto mucho más ínfimo".

Son obras, según ha detallado Asaja en una nota, "retrasadas nada más y nada menos que desde hace 18 años, con el consiguiente bloqueo del desarrollo socioeconómico de la Costa Tropical" y que son "vitales para los agricultores del Bajo Guadalfeo agrupados en 46 comunidades de regantes, así como para el abastecimiento de agua a la población, la optimización de los consumos energéticos y la creación de empleo".

Estos agricultores "llevan desde el año 2003 en que se finalizó la presa sin llegar a ninguna parte, cansados desde todas las fuerzas vivas de la sociedad de la redacción de distintos proyectos y promesas de inversiones (por parte de los distintos gobiernos centrales y autonómicos que se han sucedido a lo largo de estos 18 años), que nunca se han llegado a ejecutar".

El actual Gobierno ha destinado ahora 50 millones de euros para la construcción de la primera fase de las obras de canalización Rules-Los Palmares (que contempla 15 kilómetros de tuberías para abastecimiento y una pequeña parte para regadío a la cota 200) y, "sin embargo, no figura la inversión en los Presupuestos Generales del Estado, y se ha comprometido, además, a afrontar una segunda fase que cubriría 2.500 hectáreas más de cultivo agrícola, sin precisar presupuesto", ha precisado Asaja.

Desde las comunidades de regantes afectadas y la propia Administración autonómica andaluza, "ante el singular olvido de informar el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de cómo se van a financiar estos proyectos, se ha planteado la posibilidad de utilización de los fondos de recuperación Next Generation".

Sin embargo, Asaja Granada ha propuesto otra fórmula "más ágil que permitiría acometer el proyecto constructivo básico de canalizaciones" del sistema Béznar-Rules al completo, los once desglosados de que consta y no solo los dos previstos" con los fondos que no se van a utilizar para la ampliación del aeropuerto de El Prat, 1,7 millones de euros liberados, y que así "el Estado pueda por fin hacer realidad una reivindicación histórica de justicia, respaldada por representantes institucionales, partidos políticos de todo signo y ciudadanía, como motor de desarrollo socioeconómico de la Costa Tropical".