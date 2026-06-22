Asaja Granada presenta los actos de su 50 aniversario en una asamblea marcada por el futuro de la PAC

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, durante su intervención en el acto. - ASAJA GRANADA

GRANADA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Granada ha celebrado este lunes, en el Carmen de los Mártires, su Asamblea General Ordinaria de Socios y una posterior Asamblea Extraordinaria, ambas presididas por su presidente, José Hita Castro, en un contexto marcado por la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) post 2028, de la que Hita ha señalado que "depende buena parte de la rentabilidad y competitividad de las explotaciones granadinas". Además, la cita ha servido para aprobar las cuentas, presentar el balance de actividades de 2025 y lanzar oficialmente los actos conmemorativos de su 50 aniversario, que culminarán el 4 de junio de 2027 con un acto central en el Auditorio Manuel de Falla, donde se rendirá homenaje a los socios fundadores.

Según ha detallado la organización en una nota, tras las asambleas se ha celebrado una jornada conmemorativa en la que se ha presentado, a cargo de su responsable Miriam Monge Bellido, la Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada, creada para impulsar la digitalización y la competitividad de explotaciones agrarias, autónomos y pequeñas empresas del medio rural. Entre las actuaciones desarrolladas desde el inicio de su actividad en 2026 destacan los diagnósticos de madurez digital y asesoramientos en materia de sensores de riego, cuaderno de campo, análisis de datos, toma de decisiones, nutrición y fertilización.

La jornada ha continuado con una charla informativa en la que el secretario general de Asaja Granada, Manuel del Pino López, ha abordado la fiscalidad de las ayudas autonómicas concedidas por los daños ocasionados por las borrascas, destacando la labor de la organización para "lograr que el Gobierno aclarara su tratamiento fiscal y confirmara que no tributarán en el IRPF".

Asimismo, ha repasado la historia de Asaja Granada y de las organizaciones que le dieron origen. Del Pino ha destacado los principales hitos de 'Asaja y jóvenes agricultores', nacidas en 1977 y fusionadas en 1989 para constituir 'Asaja Granada', repasando algunas de las principales movilizaciones y reivindicaciones protagonizadas durante estas cinco décadas de defensa del campo granadino.

Bajo el lema 'Raíces de Futuro', los miembros del comité organizador: Amalia Torres Morente, Rafael Martínez-Cañavate de Burgos, Natividad Vilchez Moreno y Fernando Coronel Serrano ha explicado la filosofía de una celebración que pretende rendir homenaje a quienes impulsaron la organización "sin perder de vista los retos de las próximas décadas". La presidenta del comité, Amalia Torres Morente, ha destacado que "al presentar este lunes este 50 aniversario no solo celebramos el pasado, también sembramos futuro", subrayando que "el mejor homenaje a quienes levantaron esta casa es dejarla más fuerte, más viva y más unida que nunca".

En esta cita, también se ha desvelado el logo conmemorativo, que según ha explicado Rafael Martínez-Cañavate, los diseños se inspiran en dos elementos ligados a Granada: el fruto de la granada y la cerámica de Fajalauza. "Dos símbolos, dos miradas, pero una misma raíz: la de una organización que nació de la tierra y que sigue fiel a ella cincuenta años después", ha señalado.

Los actos conmemorativos se desarrollarán entre 2026 y 2027 en distintos puntos de la provincia para representar la diversidad productiva del campo granadino. Vílchez ha explicado que la intención es "ensalzar la diversidad y la riqueza de la provincia, desde el norte hasta la costa, abarcando todo el conjunto de comarcas y sistemas productivos como cereal, olivar, frutos secos, viñedo, frutales y subtropicales".

EL AGUA COMO ELEMENTO VERTEBRADOR

En concreto, el agua será el eje vertebrador de toda la conmemoración. Fernando Coronel ha presentado una iniciativa simbólica basada en cinco lecheras elaboradas al estilo Fajalauza que acompañarán los distintos actos programados. En cada uno de ellos se recogerá agua de la fuente, acequia o cauce que riega la comarca anfitriona, de modo que cada territorio quede representado en este aniversario.

La última lechera se llenará durante el acto central del 4 de junio de 2027 con el agua recopilada previamente en las distintas comarcas, como símbolo de la unión del campo granadino y del compromiso compartido de Asaja con agricultores y ganaderos. "Este 50 aniversario no es simplemente una conmemoración, sino la renovación del compromiso de Asaja con el campo granadino", ha destacado.

Como muestra de su adaptación, Asaja ha presentado también su nueva página web y el refuerzo de su presencia en redes sociales.

La "preocupación" por la futura PAC, que ha centrado los debates de la Asamblea General, ha marcado también la ponencia 'Presente y Futuro de la Agricultura y la PAC', impartida por el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato.

"ANDALUCÍA SE JUEGA EL FUTURO AGRARIO"

Durante su intervención, ha subrayado que "Granada y Andalucía se juegan buena parte de su futuro agrario en la negociación del diseño y la financiación de la política agraria europea a partir de 2028" y ha denunciado que los nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea, las exigencias del Pacto Verde y los posibles recortes presupuestarios comprometen la viabilidad de las explotaciones y la soberanía alimentaria europea.

El presidente nacional ha identificado además la sequía y la gestión del agua como "el principal desafío de la agricultura española" y ha defendido una estrategia nacional integral del agua basada en la modernización de infraestructuras, la reutilización y la depuración de recursos hídricos.

La clausura ha corrido a cargo de la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada, María del Carmen Reyes Ruiz, quien ha respaldado institucionalmente esta conmemoración que reconoce cinco décadas de trabajo al servicio del sector agrario granadino.