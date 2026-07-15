Asaja Jaén solicita poder realizar limpiezas preventivas contra incendios sin necesidad de autorización previa

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JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Jaén ha formulado una petición urgente ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para reclamar la aprobación inmediata de reformas legislativas que permitan a la ciudadanía realizar labores preventivas y de autoprotección de personas, animales y bienes frente a los incendios forestales sin necesidad de autorización previa.

Según ha informado la organización, el objetivo de esta iniciativa es eliminar las "trabas administrativas" que impiden o retrasan la ejecución de trabajos de limpieza de pastos, arbustos, matorrales, arbolado y demás material combustible en el entorno de núcleos de población, viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, polígonos industriales, alojamientos turísticos e infraestructuras ubicadas en zonas rurales.

Asimismo, han solicitado a las administraciones competentes que aporten los medios materiales necesarios para llevar a cabo estas actuaciones.

Desde el sector agrario denuncian que el abandono de las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, sumado a la falta de una gestión forestal activa, ha provocado una "acumulación masiva de combustible vegetal en el territorio".

La despoblación rural, la pérdida del mosaico de cultivos y pastos, y la infrautilización de herramientas tradicionales como el pastoreo, la trashumancia o las quemas prescritas han dado lugar, según Asaja, a "paisajes continuos y homogéneos que facilitan la propagación descontrolada del fuego".

La provincia de Jaén cuenta con unas 645.000 hectáreas de superficie forestal --aproximadamente el 48 por ciento de su territorio--, de las que más de 300.000 hectáreas son espacios naturales protegidos. Esto la convierte en la provincia con el mayor porcentaje de territorio forestal protegido de España (un 72 por ciento), lo que, según Asaja-Jaén, hace "esencial" la aplicación de una gestión forestal sostenible.

En esta línea, el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, ha señalado que la petición busca que las personas puedan adoptar las medidas de autoprotección necesarias "sin incurrir en ningún momento en contra de la ley" en naves, apriscos de ganado, cortijos, casas rurales, aldeas y pueblos.

Valero ha advertido de la necesidad de facilitar estas labores para evitar situaciones como las ocurridas en Almería, donde se registraron pérdidas materiales y situaciones de peligro extremo para la población al no disponer de salidas adecuadas o ver cómo ardían sus propias viviendas. "No debe de arder ni morir en un incendio ni una persona más, ni en Andalucía ni en España", ha aseverado.

Finalmente, la organización ha subrayado que esta petición no impide la recuperación de un modelo de explotación sostenible y controlada de los montes que reactive la actividad silvopastoril como fuente de riqueza y empleo local.

Asaja-Jaén ha apuntado que exigirá ante los tribunales las responsabilidades que puedan derivarse de la inacción de las administraciones ante esta situación.