Asaja recurrirá la no inclusión de 21.000 agricultores y ganaderos de Granada en las ayudas por las borrascas

Asaja informa del recurso sobre las ayudas a agricultores por las borrascas. - ASAJA

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Granada recurrirá la decisión del Ministerio de Agricultura de no ampliar el ámbito territorial de las ayudas extraordinarias aprobadas para los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas de enero y febrero en Andalucía y Extremadura. El Real Decreto incluía las comarcas de la Vega, Montefrío, la Costa y Alhama, pero dejaba fuera a más 21.000 productores del sector agropecuario de la provincia, según ha señalado este jueves la organización agraria.

Asaja lamenta esta decisión pese a existir cobertura legal para ampliar los municipios beneficiados por las ayudas mediante la disposición adicional undécima del Real Decreto-ley 7/2026 y "después de que la propia Delegación del Gobierno en Andalucía trasladara oficialmente una propuesta de ampliación sustentada en las certificaciones emitidas por la Subdelegación del Gobierno en Granada".

Así, el colectivo ha anunciado que se personará en el expediente administrativo para acceder a las certificaciones remitidas por la Subdelegación del Gobierno en Granada a las que hace referencia el oficio de la Delegación del Gobierno en Andalucía, así como a todos los informes técnicos, jurídicos y administrativos que motivaron tanto la propuesta de ampliación como la decisión posterior de descartarla y con esa documentación reclamarán la incorporación de todos los municipios con daños acreditados.

Asaja ha señalado en una nota que fundamentará su recurso en que el "propio Gobierno habilitó legalmente la ampliación de los municipios afectados e inició ese procedimiento, pero finalmente decidió no ejecutarlo".

Relatan que el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el 20 de marzo, incorporó una disposición adicional undécima que facultaba expresamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para ampliar, mediante orden ministerial, la relación de municipios beneficiarios cuando existieran daños acreditados mediante criterios objetivos.

Ese procedimiento avanzó el 29 de abril, mediante un oficio de la Delegación del Gobierno en Andalucía en el que se comunicaba una propuesta de ampliación basada en las certificaciones técnicas remitidas por las subdelegaciones del Gobierno de Sevilla, Huelva y Granada, con una relación de nuevos municipios afectados, entre ellos los de la comarca de los Montes de Granada.

Sin embargo, afirman que el pasado 13 de julio el Ministerio, "aun reconociendo que existían daños en las comarcas excluidas y cometía un error reconoció ante la Comisión de Seguimiento por borrascas, formada tanto por Asaja como COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Granada, que no podía llevar a cabo lo prometido".

Con este recurso Asaja persigue una resolución general que beneficie al conjunto de los afectados y, paralelamente, promoverán reclamaciones patrimoniales individuales frente a la Administración por los perjuicios.

Para Asaja "resulta inadmisible que, después de modificar la normativa, recabar informes técnicos y comunicar una propuesta oficial de ampliación, el Ministerio haya decidido abandonar ese procedimiento y consolidar una situación de desigualdad, inseguridad jurídica y discriminación territorial excluyendo definitivamente de estas ayudas a más de 21.000 agricultores y ganaderos de la provincia que sufrieron los mismos daños que otros sí incluidos en el real decreto de borrascas".

A todo ello suma "una gestión caótica de estas ayudas, con cambios en los requisitos, publicaciones sucesivas de listados confundidos unos con otros y el retraso en la publicación de beneficiarios".