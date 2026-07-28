Asaja solicita a Junta y Gobierno central realizar labores preventivas sin autorización frente a incendios forestales

Archivo - Imagen del incendio en Cerro Muriano (Córdoba). - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Andalucía ha registrado este martes, 28 de julio, cartas a la atención al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el Director General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Juan Ramón Pérez Valenzuela, con copia a la viceconsejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María López Sánchez, en la que solicitan que aprueben de "forma urgente" las reformas legislativas que permitan realizar labores preventivas frente a los incendios forestales "sin necesidad de autorización".

Según ha valorado la organización en una nota, los incendios que vienen asolando en los últimos años terrenos agrícolas, forestales y bienes inmuebles en el campo y pequeñas poblaciones han puesto de manifiesto la "necesidad imperiosa de actuar de forma urgente para proteger la vida de las personas, animales e infraestructuras".

Así, han advertido que en los últimos años la superficie quemada ha superado la media, los incendios son cada vez "más grandes e intensos" y, más allá del cambio climático y de las "imprudencias", han recriminado el "abandono de las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales y la falta de gestión forestal activa han provocado una acumulación masiva de combustible vegetal en el territorio".

En esta línea, Asaja ha apuntado que la despoblación rural, la desaparición del mosaico de cultivos y pastos y la infrautilización de herramientas como el pastoreo, la trashumancia o las quemas prescritas han generado paisajes continuos y homogéneos, "perfectos para que el fuego corra sin freno".

En contexto, la organización ha detallado que Andalucía destaca por albergar unos 4,5 millones de hectáreas de superficie forestal --alrededor del 55 por ciento de su territorio--, de los cuales, aproximadamente el 59 por ciento se encuentra dentro de algún espacio natural protegido, "lo que la convierte en la comunidad autónoma con mayor extensión de superficie forestal protegida de España".

Por ello, han urgido la aplicación de una gestión forestal sostenible, y en este contexto han considerado como "esencial" que alrededor de los municipios, núcleos de población, diseminados, polígonos industriales situados en zonas rurales, granjas agrícolas, cortijos, haciendas, alojamientos turísticos rurales, instalaciones agrícolas, ganaderas, industriales, energéticas, deportivas, así como las vías de comunicación, se puedan realizar labores de limpieza de pastos, arbustos, matorrales, arbolado y demás material combustible que "pueda constituir una amenaza para las personas, animales e infraestructuras".

Además de las reformas legislativas a fin de poder realizar las labores preventivas "sin trabas administrativas que las impidan", Asaja ha solicitado que pongan los medios materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, de forma que se pase de las palabras a los hechos en la prevención y lucha frente a los incendios forestales.

En suma, han demandado una "mejor gestión del uso forestal y sin trabas para evitar los incendios", de modo que esta actuación ha de realizarse "de forma urgente", o en caso contrario exigirán "ante los tribunales las responsabilidades que se puedan derivar de la inacción".

"Esta iniciativa no es óbice para que se recupere un modelo de explotación sostenible y controlada de los montes que permita la recuperación de la actividad silvopastoril, creando así una fuente de riqueza y empleo en nuestros pueblos al mismo tiempo que se convierte en la mejor protección y forma de conservación de la masa forestal", han concluido.