La Asamblea Antinuclear de Córdoba se concentrará el jueves para señalar los "riesgos de la energía nuclear"

Cartel de la concentración contra la continuidad de las centrales nucleares y la ampliación de El Cabril. - ASAMBLEA ANTINUCLEAR DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo 6 de agosto se conmemora el aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima (Japón) por parte del ejército estadounidense que, tres días después, "volvió a repetir la masacre" sobre la también ciudad japonesa de Nagasaki, en el marco de la II Guerra Mundial y, con este motivo y para señalar los "riesgos de las armas atómicas y de la energía nuclear", la Asambla Antinuclear de Córdoba ha convocado una concentración, que tendrá lugar el próximo jueves 6 de agosto a las 21,00 horas en la Glorieta de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

En este sentido, la citada asamblea ha alertando en una nota sobre "los riesgos de las instalaciones nucleares para producción de energía y los residuos que generan", señalando que "todos los informes técnicos demuestran que España tiene actualmente una capacidad instalada de producción eléctrica muy superior a la demanda de nuestra sociedad y que las centrales nucleares están suficientemente amortizadas. La prolongación de su vida útil solo comporta riesgos ambientales y económicos".

Por eso, exigen desde la asamblea al Gobierno central "que no ceda a las presiones del poderoso lobby eléctrico y cumpla los compromisos del plan de cierre progresivo de las centrales nucleares, empezando el año próximo por la central de Almaraz".

También demandan "la paralización del proyecto de ampliación del cementerio nuclear de El Cabril, que supondría una inversión multimillonaria para condenar aún más el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos y todas las comarcas colindantes". Por ello, la Asamblea Antinuclear de Córdoba convoca a la ciudadanía cordobesa a la referida concentración.