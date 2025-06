SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Interinas y Aspirantes de Andalucía ha vuelto a mostrar su disconformidad con la celebración de las últimas oposiciones docentes, así como ha puesto de relieve las denuncias "que hemos recibido de opositores" por errores en la web de la Junta al subir la programación o los méritos. Además, ha sostenido que en el examen del sábado se han producido errores y sucesos "inadmisibles", como "exámenes que no pueden repartirse porque faltan copias y tienen que empezar horas más tarde".

En un comunicado, la organización ha defendido que la convocatoria de oposiciones en este 2025 "es especialmente polémica, debido a que las plazas que deberían haber servido para estabilizar a los interinos en fraude de ley, tal y como dictaminan las sentencias europeas, se han sacado en oposiciones de libre concurrencia, amenazando con dejar en la calle a miles de interinos de larga duración".

Ha criticado que "fruto de esta polémica y en solidaridad con los interinos, un gran número de funcionarios se sumaron a la huelga para evitar formar parte de estos tribunales de oposición por lo que, en consecuencia, recibieron coacciones y presiones de todo tipo, vulnerando así la Administración uno de los derechos fundamentales de estos trabajadores, el derecho a huelga".

A ello, añade "las denuncias que hemos recibido por parte de los opositores" por que "no pudieron subir la programación debido a errores en la página de la Junta, luego, errores al subir los méritos y cambios con respecto a otros cursos que no eran entendibles como la famosa invocación de méritos". Por último, "y más llamativo", la asamblea ha resaltado una "oleada" de errores y sucesos "inadmisibles que nos llegan del propio día del examen tales".

En este sentido, ha afeado que hubo exámenes que no se pudieron repartir por falta de copias, por lo que algunos opositores tuvieron que empezar "horas más tarde". También se ha referido a la situación de una persona a la que "no se le permitió ir al baño, aun encontrándose con el periodo, y que se vio obligada a cambiarse de ropa en la misma sala, todo ello ante la indignación y el desconcierto de todos los presentes que no entendían el trato inhumano hacia esta compañera".

La organización ha señalado que "en otros tribunales se retrasó el comienzo casi una hora, sin conocerse aún la causa". Asimismo, ha apuntado que les han remitido "todo tipo de errores en los enunciados de las preguntas, algunos errores son tan importantes que deberían ser objeto de invalidación de la prueba en sí".

Por otro lado, "se ha permitido que los opositores se lleven el cuadernillo de ejercicios prácticos en algunas especialidades, tratándose de irregularidades, ya que está prohibido sacar material de los tribunales".

Y para colmo, ha añadido, "algunas academias ofrecían el examen ya corregido minutos después de que se entregara por el tribunal, lo que compromete la legalidad y la transparencia del proceso".

La organización ha reprochado que "mientras ocurre todo esto, de nuevo, la consejera Mari Carmen sale a los medios, como hizo ya durante la constitución de los tribunales, para decir que todo se estaba desarrollando con absoluta normalidad. Queda manifiesto que para Mari Carmen, coaccionar, manipular, esconder sus vergüenzas y mentir es la normalidad".