Asemesa exige al Gobierno que la UE dé prioridad a la aceituna en las negociaciones comerciales con la India

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) ha exigido al Gobierno de España su solicitud para que inste a la Unión Europea (UE) a otorgar prioridad a la aceituna de mesa en las negociaciones comerciales establecidas entre la UE e India, actualmente en su fase final.

Tal y como ha indicado la asociación en una nota, se trata de una petición que Asemesa a trasladado en "reiteradas ocasiones" y que ha vuelto a dirigir a los ministros de Economía y Comercio y de Agricultura ante la "relevancia estratégica" que el mercado indio puede tener para la aceituna de mesa española.

Asimismo, según Asemesa, India destaca por tanto su "elevado potencial de crecimiento" como por su patrón de consumo, claramente orientado hacia la aceituna negra, lo que la convierte en una "alternativa clave" para mitigar, la pérdida del 70 por ciento del mercado de aceituna negra de Estados Unidos como consecuencia de los aranceles impuestos en 2018.

En contexto, durante más de una década, se han realizado "importantes inversiones" en promoción y desarrollo comercial en India, logrando una "evolución positiva de las exportaciones". Sin embargo, esta tendencia se ha visto frenada por la "creciente competencia" de Egipto, que cuenta con unos costes de producción "muy inferiores" --especialmente laborales-- y con exigencias "sensiblemente menores en ámbitos como el medioambiental, social o regulatorio".

Por ello, Asemesa ha insistido en que la eliminación del arancel del 36 por ciento que grava actualmente la entrada de aceituna europea en India es "una medida imprescindible para restablecer condiciones de competencia más equilibradas y permitir la recuperación de las exportaciones a un mercado de gran interés por su potencial futuro".

Al hilo, la asociación ha subrayado, además, que esta reivindicación adquiere una "especial relevancia" tras el acuerdo entre la UE y Mercosur, cuyos efectos negativos para el sector de la aceituna de mesa se prevé que sean significativos, lo que ha generado una "profunda frustración" en el sector, que espera ahora una sensibilidad "totalmente diferente por parte de las autoridades comunitarias y el apoyo de España".

En suma, Asemesa confía en que el Gobierno de España defienda "con determinación" los intereses de este sector que tiene "un elevado impacto económico, social y territorial", y que de alguna forma sirva para compensar las pérdidas en Estados Unidos por los aranceles a la aceituna negra y el "inexplicable tratamiento" de la aceituna en el acuerdo UE-Mercosur.