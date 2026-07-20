Asian presenta a su nuevo presidente y asegura que el objetivo es "recuperar el valor de colegios e instituciones"

Archivo - Ingeniero naval y anterior presidente de Asian, Fernando Yllescas. - RAMÓN GUTIÉRREZ - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (Asian) que reúne a los colegios y asociaciones profesionales de ingeniería de la región y representa a cerca de 15.000 ingenieros, ha elegido como nuevo presidente al ingeniero de Minas y actual decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López Escobar.

López-Escobar ha relevado en el cargo al ingeniero naval Fernando Yllescas, quien ha presidido Asian desde su fundación en 2014. De esta manera, durante estos años la asociación ha contribuido a cohesionar las nueve ramas de la ingeniería superior y a poner el conocimiento y la capacidad técnica de los ingenieros andaluces al servicio del progreso económico y social de Andalucía, según ha indicado la misma en una nota de prensa.

Asimismo, Juan López-Escobar, asturiano de origen e ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Andalucía, especialmente en los sectores de las canteras y el cemento. Actualmente, decano del Colegio de Ingenieros de Minas de Andalucía y forma parte del Iberian Mining Engineers Board (Imeb) una organización hispano-lusa creada para "garantizar el cumplimiento de los códigos de ética y de conducta económica y ambiental en el sector minero". Además, López-Escobar también se reconoce por experto en urbanismo y cuenta con un máster en Seguridad Laboral.

A su vez, el nuevo presidente de Asian es considerado un "firme defensor de la implicación de los ingenieros en la sociedad", según ha asegurado la organización. "Nuestro principal objetivo debe ser recuperar el valor de los colegios profesionales como instituciones imprescindibles a la hora de planificar el futuro del país. No reclamamos un privilegio sino que ofrecemos un servicio. Cuando las decisiones públicas se toman escuchando al conocimiento técnico, los proyectos se hacen mejor, cuestan menos y llegan más lejos", ha declarado al asumir el cargo.

En paralelo, ha trasladado un mensaje de colaboración y participación a las administraciones públicas destacando que "Andalucía dispone de una comunidad de expertos de altísimo nivel en todas las especialidades de las nueve ingenierías superiores que forman Asian. Por lo tanto, es nuestra obligación implicarnos pero también es obligación de la Administración escucharnos", ha señalado.

Por su parte, Yllescas ha reforzado estos mensajes y ha subrayado uno de los grandes desafíos de los profesionales de la ingeniería como la retención del talento en Andalucía. "Necesitamos que los jóvenes ingenieros encuentren una proyección profesional ilusionante en nuestra comunidad, de lo contrario perderemos el talento que tanto esfuerzo y recursos requiere su formación", ha advertido.

Igualmente, el expresidente ha hecho un balance del trabajo realizado durante su etapa al frente de la asociación "Asian ha desarrollado durante estos once años un trabajo inédito en Andalucía impulsando la participación de los ingenieros andaluces en la gobernanza de la comunidad mediante propuestas de gran valor técnico, con el objetivo de impulsar la creación de nuevas infraestructuras y modernizar la industria o valorizar los recursos ambientales de la región". Entre otras iniciativas, ha destacado el Pacto por la Industria redactado en 2016 al que se adhirieron más de 200 empresas e instituciones para crear un marco legal y administrativo favorable al impulso de la industria y la atracción de inversiones industriales en la comunidad.

En este contexto, Yllescas también impulsó la Cumbre Nacional de la Ingeniería y la Empresa durante su presidencia, un encuentro bienal creado para reunir a ingenieros, empresarios, directivos y expertos en torno a los desafíos de la economía global, la innovación y la competitividad empresarial.

Además, ha mencionado el Centro Andaluz de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Renovables (Cather), uno de los "grandes proyectos" para avanzar en el desarrollo de las energías renovables en Andalucía que aspira a ser un hub tecnológico de primer nivel, generador de conocimiento, empleo cualificado y oportunidades industriales.

Al mismo tiempo, Fernando ha remarcado dos de las ideas que ha defendido durante su presidencia, tanto la incorporación de los profesionales como cuarto agente social junto con los sindicatos, las empresas y el Gobierno, y la necesidad de situar la sostenibilidad en el centro de la competitividad de las empresas.

Por último, el nuevo presidente de Asian ha dado a conocer la composición de su nueva junta directiva que abarca todos los colegios andaluces de ingenieros superiores como Aeronáuticos, Agrónomos, ICAI, Industriales, Navales, Telecomunicaciones, Minas, Montes y Caminos.