Paradela se reúne por primera vez con los rectores en el Consejo Andaluz de Universidades y reivindica el "diálogo"

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, durante la primera sesión de trabajo con los rectores del sistema público universitario en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha mantenido este martes la primera sesión de trabajo con los rectores del sistema público universitario en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), tras asumir las competencias en materia de educación superior en la nueva legislatura. En este primer contacto, en el que también han participado los representantes de los Consejos Sociales o del estudiantado, Paradela ha trasladado al conjunto de la comunidad universitaria su voluntad de "diálogo" y el compromiso del Ejecutivo autonómico de "continuar trabajando por el fortalecimiento del sistema".

En sus palabras de apertura del CAU, el titular de Universidad e Industria ha querido incidir en su apuesta por el "diálogo" como principal herramienta que presidirá las relaciones de la Junta de Andalucía con los máximos responsables de estas instituciones académicas y con el resto de los representantes de la comunidad universitaria, según ha trasladado la Consejería del ramo en una nota.

"Mi voluntad es tender puentes y sumar esfuerzos para llegar a acuerdos que sean lo más beneficiosos para el conjunto del sistema", ha afirmado el consejero, que ha subrayado que su propósito es "comenzar a trabajar desde ya" para reforzar el papel que juegan las universidades públicas en el sistema andaluz del conocimiento, en la competitividad empresarial y en el desarrollo económico, social y territorial de la región.

En ese contexto, ha hecho hincapié en que "las nuevas competencias asumidas por esta Consejería posibilitarán conectar de manera directa y eficaz el sistema del conocimiento con el tejido empresarial, situando a la industria en el centro". Además, ha aseverado que, "si a todo ello se suma la capacidad tractora de Trade, se generan nuevas oportunidades para multiplicar la transferencia e impulsar la innovación".

ANDALUCÍA CUENTA CON "UNA BASE SÓLIDA"

En su intervención, Paradela ha remarcado que, aunque se abren nuevos retos, Andalucía cuenta con una "base sólida y robusta sobre la que continuar construyendo y reforzando el sistema" y, en este contexto, ha recordado el trabajo desplegado por el anterior consejero de Universidad recientemente fallecido, José Carlos Gómez Villamandos.

Entre los diferentes asuntos que se han abordado en el pleno de este CAU, la Consejería ha informado de la puesta en marcha del Grupo de Trabajo Técnico para evaluar los criterios y parámetros usados por estas instituciones académicas para calcular los gastos del personal. Dicho grupo, integrado por la Consejería de Universidad e Industria y por las universidades, tiene como finalidad lograr un marco financiero "equilibrado y sostenible", en el que las instituciones académicas, en colaboración con la Administración autonómica, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado, capítulo esencial de su funcionamiento.

Este Grupo de Trabajo Técnico, que se viene reuniendo semanalmente, desarrolla su labor teniendo en cuenta las directrices marcadas por el nuevo modelo de financiación, aprobado en 2023 y basado en principios de "estabilidad financiera, planificación, nueva oferta académica, mejoras para el personal y diálogo con los rectores". La aplicación de este instrumento, según ha recordado el consejero, ha permitido a la Junta transferir a las universidades públicas "la mayor financiación de su historia" en 2026, con 1.825,7 millones de euros, lo que supone un 33% más que en 2018.

El CAU ha abordado igualmente la implantación de enseñanzas universitarias de la nueva programación académica para el curso académico 2026/2027 y la revisión de títulos conjuntos internacionales correspondientes a esa planificación para el periodo 2025-2028. De igual modo, se han incluido en el orden del día otros asuntos como la aportación autonómica al fomento de la movilidad del estudiantado a través del programa Erasmus+.