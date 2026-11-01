La Asociación Amigos de Ategua organiza tres visitas guiadas a este enclave arqueológico de Córdoba hasta diciembre

Yacimiento de Ategua. - AMIGOS DE ATEGUA

CÓRDOBA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Amigos de Ategua, gracias al convenio suscrito con la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y con la colaboración de la Junta de Andalucía, ha preparado una serie de tres visitas guiadas al Enclave Arqueológico de Ategua, que se desarrollarán entre noviembre y diciembre de este año bajo el título de 'Interpretando Ategua'.

Según informa la asociación en su web, consultada por Europa Press, este enclave arqueológico "no está abierto al público" habitualmente, sino que "se abre excepcionalmente para esta actividad", y avisa de que "no cuenta con aseos ni su acceso está habilitado para personas con problemas de movilidad o carritos para niños". Los interesados en participar en estas visitas, de carácter gratuito hasta completar aforo, tienen el formulario de inscripción en la web 'www.ategua.es'.

Estos encuentros están dirigidos a profundizar en la conocimiento de tres zonas concretas del Cerro de los Castillejos de Teba-Ategua, en el que se ubica este Bien de Interés Cultural (BIC), y contarán con las explicaciones del arqueólogo Juan de Dios Borrego.

La primera visita, titulada 'Vida social en la Ategua Romana', está programada para el sábado 14 noviembre, a las 10,00 horas, y en ella se propone un recorrido por el yacimiento, centrado en los distintos edificios de época romana: domus, termas, panadería y anfiteatro. A través de cada uno de estos hitos se expondrán las costumbres, relaciones sociales y actividades económicas que formarían parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Para el sábado 28 de noviembre, también a las 10,00 horas, está prevista la visita 'Ategua Medieval', que prestará especial atención a la parte alta del yacimiento donde se encuentra la fortaleza islámica, destacando cómo esta se adaptó a construcciones preexistentes o bien las transformó para su implantación, así como también el empleo de distintas técnicas constructivas. A esta etapa pertenece también el edificio del mercado, el cual se adosa extramuros tras la Reconquista, siendo el último edificio conocido antes del abandono definitivo de Ategua.

Por último, el 12 de diciembre, a la misma hora, la actividad 'Anfiteatro y Templo romanos' se centra en mostrar los resultados de las últimas campañas de excavación desarrolladas en el enclave arqueológico entre 2020-2025, las cuales han revelado no sólo la existencia de un anfiteatro romano, sino también una fase de ocupación previa, donde se ha documentado un edificio de carácter religioso, identificado como un santuario.