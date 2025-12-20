La Asociación de Constructores y Promotores de Granada se adhiere a la candidatura Granada 2031

El presidente de ACP Granada, Juan de Dios Molinero Moreno, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP Granada), entidad de referencia del sector empresarial de la construcción y la promoción inmobiliaria desde 1977, ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, el acuerdo ha sido rubricado por su presidente, Juan de Dios Molinero Moreno, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en un acto que "refuerza el respaldo del tejido económico y productivo de la provincia al proyecto cultural más ambicioso de las últimas décadas".

Durante la firma, se destacó que la suma de ACP Granada evidencia que la candidatura Granada 2031 cuenta con el consenso real de la sociedad, integrando no solo a instituciones culturales, sociales y ciudadanas, sino también a los sectores económicos "que impulsan el crecimiento, la innovación y el empleo en la provincia".

Asimismo, la presencia de la Asociación --que agrupa a empresas constructoras, promotoras y profesionales vinculados al desarrollo urbano-- refuerza el compromiso de Granada por construir "un futuro cultural sólidamente enraizado en la colaboración público-privada".

Por su parte, el presidente de ACP Granada, Juan de Dios Molinero Moreno, ha subrayado que "el sector de la construcción ha sido históricamente motor de desarrollo, cohesión social y modernización en la provincia", al tiempo que ha sostenido que quieren "contribuir a un proyecto que entiende la cultura como fuerza transformadora, generadora de oportunidades y capaz de renovar la ciudad desde una perspectiva humana y creativa".

En este sentido, ha añadido que una candidatura como Granada 2031 solo puede prosperar si cuenta con el apoyo transversal de todos los ámbitos de la sociedad, y ha destacado que ACP Granada se suma con orgullo a un proyecto que considera "estratégico para el futuro económico, cultural y urbano de Granada".

En relación, la alcaldesa ha valorado que esta adhesión demuestra que Granada 2031 es una candidatura ciudadana, construida "desde abajo" y con el respaldo de sectores "muy diversos" que comparten la visión de "situar a Granada en el mapa europeo como ciudad de creatividad, talento, patrimonio y oportunidades". Así, Carazo ha enfatizado que esta candidatura representa un modelo de ciudad que "se transforma desde su identidad, con la cultura como motor de desarrollo y cohesión".

Bajo este contexto, la incorporación de ACP Granada fortalece la dimensión estructural e integradora de la candidatura, sumando a una organización que, desde hace casi cinco décadas, "contribuye al desarrollo territorial, a la generación de empleo y a la modernización urbana de la provincia". En suma, la adhesión supone un "respaldo clave" de un "sector esencial" para el progreso económico y social de Granada.