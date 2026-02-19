Asociaciones apícolas andaluzas: "Hay colmenas que han llegado al mar", pero la primavera será "prometedora"

Archivo - La apicultura andaluza sufre las consecuencias del tren de borrascas. Imagen de Archivo - DAVID ESPADA - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector apícola andaluz ha sufrido las consecuencias del tren de borrascas. "Hay colmenas que han llegado al mar", ha destacado la técnico apícola de la Asociación Apicultura de Andalucía (ADA), Eva Miquel. Aunque la primavera será "prometedora" en cuanto a producción, según ha detallado el presidente de la Asociación Malagueña de Apicultores, Juan Molina.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Malagueña de Apicultores ha asegurado que con el tren de borrascas, "el principal problema ha sido cuando el río se ha desbordado que se ha llevado colmenas de asentamientos apícolas situados cerca de cauces".

Además, ha explicado que otro de los problemas que están teniendo actualmente es el acceso a las colmenas ya que "hay caminos destrozados y otros muy dañados". En concreto, Malaga y Cádiz han sido provincias muy afectadas, ha subrayado.

A pesar de las circunstancias, Molina ha señalado que esperan una primavera productiva porque "hay una gran cantidad de humedad en el suelo y eso va a propiciar una floración bastante buena".

En esta línea, el presidente ha indicado que "el precio no depende solo de la producción que tengamos en España, porque hay una parte de la producción nacional que se va, se exporta aproximadamente la mitad". Y, "hay otra parte que se queda en el país y compensamos ese déficit de miel tras la exportación con importaciones de terceros países", ha detallado.

Por tanto, "como las importaciones de terceros países imponen unos precios bastante bajos, el baile de precios va a depender de las importaciones que haya, de cómo se etiquete la miel". Pero, "nosotros no pretendemos luchar en cuanto a precio, no queremos entrar en una lucha por precio, sino por calidad." Entonces, en principio "el precio queremos controlarlo porque estamos en un sector de calidad y no de miel económica".

Al hilo, Molina ha apuntado que "la tendencia del precio en las últimas décadas ha sido creciente para compensar el trabajo del apicultor".

No obstante, la apicultura "es un sector todavía muy dependiente de ayudas públicas". Particularmente, la estrategia de la Asociación Malagueña de Apicultores es "hacernos cada vez más independientes de esas ayudas públicas e intentar que la explotación apícola sea rentable por sí misma, no tan dependiente".

En ese sentido "hemos impulsado la denominación de origen miel de Málaga para demostrar la calidad, la trazabilidad y para que el apicultor también pueda luchar en esa liga de mieles de calidad a precios no por debajo de lo que cuesta producir un kilo de miel", ha expuesto.

Por otro lado, en relación a las ayudas para paliar las consecuencias del tren de borrascas, Molina se ha mostrado esperanzador y ha afirmado que "hay buena disposición y que no creen que vaya a ser un problema".

Sin embargo, Eva Miquel, ha pedido que "sean benévolos y entiendan que a lo mejor hay pérdidas de colmenas que no han podido cumplir el periodo y que haya un margen de tiempo para que se recuperen las explotaciones".

Por último, Miquel ha remarcado que "trabajarán intensamente con lo que ha quedado de la borrasca para intentar producir lo máximo posible".