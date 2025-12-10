Asociaciones memorialistas de Córdoba destacan "la fuerza de la Memoria como un derecho humano esencial"

Archivo - Exhumación de fosas en el Cementerio de la Salud de Córdoba en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Memoria Democrática, a través de sus asociaciones de Córdoba, ha participado este miércoles en la concentración en el cementerio de La Salud con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizada por todas las asociaciones memorialistas y familiares de las víctimas del franquismo con el objetivo de reiterar su "compromiso con la defensa de la democracia, la igualdad y la justicia social", además de señalar "la fuerza de la Memoria como un derecho humano esencial".

En este sentido y en una nota, la federación ha señalado que se trata de una jornada para "recordar a todas aquellas personas que, por defender estos valores, sufrieron persecución, violencia o muerte durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Los derechos humanos no son concesiones sujetas al tiempo o a coyunturas políticas: son universales, inalienables y constituyen la base ética de cualquier sociedad democrática".

Así las cosas, "reivindicamos la fuerza de la Memoria como un derecho humano esencial", afirman en el manifiesto leído durante el acto. "La búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no es solo un deber moral, sino una exigencia democrática".

Al respecto, han incidido en que las exhumaciones de las fosas de La Salud y San Rafael, junto con el reconocimiento de todas las víctimas, "deben continuar sin interrupciones hasta recuperar la identidad de cada persona represaliada. Las familias no pueden seguir soportando retrasos administrativos que perpetúan su dolor y dificultan el cierre de heridas abiertas hace casi un siglo".

Por ello, las entidades memorialistas han exigido "a todas las instituciones competentes el cumplimiento efectivo de sus compromisos. Al Ayuntamiento de Córdoba le reclamamos poner fin a la falta de transparencia y a las dilaciones que han paralizado los trabajos durante los últimos años".

Por su parte, "a la Junta de Andalucía le instamos a dotar de recursos suficientes el sistema de identificación genética previsto en la Ley de Memoria Histórica y Democrática, una responsabilidad pendiente que impide avanzar en la recuperación e identificación de las víctimas". "Y a nivel nacional, celebramos la creación de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a la que pedimos actuar con independencia y diligencia para garantizar la verdad, la justicia y la reparación", han expresado.

El movimiento memorialista confía en que "la nueva Fiscalía provincial sea un verdadero instrumento al servicio de las víctimas y de la democracia. Su labor no debe reabrir heridas, sino cerrarlas definitivamente mediante el esclarecimiento, la dignificación y el reconocimiento. Nuestro compromiso es firme: construir un futuro basado en el respeto, donde el "nunca más" sea una garantía real y no una declaración vacía. Por la dignidad de quienes lucharon por la libertad y por el derecho de sus descendientes a la verdad: memoria, justicia y reparación", han apostillado.