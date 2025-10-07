Asociaciones de mujeres convocan este miércoles una concentración en Sevilla ante la crisis de los cribados de cáncer

Cartel de la concentración ciudadana en Sevilla ante la crisis de los cribados de cáncer - ASOCIACIONES DE MUJERES

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de mujeres convocan este miércoles, 8 de octubre, una concentración ciudadana frente a la sede central del Servicio Andaluz de Salud (SAS), localizada en la Avenida de la Constitución de Sevilla, en protesta a los "inadmisibles" fallos en el cribado del cáncer de mama.

Bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', las asociaciones protestarán a las 19,00 horas porque, según ha asegurado, el SAS estaría "poniendo en peligro la vida de vidas de mujeres", tras los hechos ocurridos.

La manifestación, ha sido apoyada por numerosos agentes sociales como la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) --asociación que alertó y destapó los problemas en el programa de cribado del cáncer de mama--, UGT, CSIF, CCOO, Facua y Marea Blanca, además partidos políticos como el PSOE o Adelante Andalucía.

Así, la misma se enmarca en un contexto en el que la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha desvelado que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes. Por ello, ha apostillado que la situación es "una catástrofe".

Además, Amama ha confirmado la presentación de una demanda colectiva sobre la que queda "fijar en qué términos" se hará. "Sólo les duele si les cuesta el dinero", ha manifestado la presidenta de Amama en una entrevista en Onda Local de Andalucía recogida por Europa Press, que ha insistido en que "nuestro única enemigo es el cáncer de mama".

Asimismo el sindicato de Enfermería Satse ha mostrado "su firme respaldo" a la concentración, tods avez que han lamentado que "estos errores, consecuencia de una gestión inaceptable, están poniendo en peligro la vida de miles de mujeres andaluzas, lo que resulta intolerable en el actual sistema sanitario público".

"No se puede permitir que, por motivos de ineficiencia, falta de previsión y ausencia de responsabilidad, se vulneren derechos tan fundamentales como la prevención y la detección precoz del cáncer de mama, poniendo en juego la salud y la confianza de la ciudadanía. Exigimos una investigación transparente y depuración de responsabilidades en la Consejería de Salud", han aportado desde Satse.

Del mismo modo, desde UGT-A han apoyado dicha movilización, que a su parecer viene provocada por la situación que "no es fruto de ningún fallo puntual, sino más bien producto del desastre sanitario" de las políticas sanitarias del Gobierno andaluz.

"Da mucha rabia escuchar al Presidente decir que se van a tomar medidas contra los responsables, pues comience por usted mismo y por su Consejera de Salud que son los que han provocado el mayor deterioro de nuestro Sistema Sanitario Público de toda su historia", han espetado desde la organización sindical.

Por su parte, CSIF-A como organización no va a estar en la concentración, por "no ser convocada ni en tiempo ni en forma", pero han asegurado que "cualquier ciudadano que decida acudir a título individual cuenta con el apoyo de CSIF, siempre que la manifestación discurra dentro de los cauces legalmente establecidos".

También, han defendido que "esta denuncia no es nueva porque la situación no es nueva, pero toma aún más gravedad ante casos como este".