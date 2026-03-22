La astronauta cordobesa Mariló Torres completa su misión análoga en el desierto de Utah como primera española comandante

La piloto cordobesa y candidata a astronauta comercial Mariló Torres en su misión espacial análoga en la Mars Desert Research Station, ubicada en el desierto americano de Utah. - MARILÓ TORRES

CÓRDOBA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La piloto cordobesa y candidata a astronauta comercial Mariló Torres ha completado su sexta misión espacial análoga, esta vez en la Mars Desert Research Station, ubicada en el desierto americano de Utah. La misión científica Crew 328 se ha desarrollado del 25 de enero al 7 de febrero y la han acompañado un ingeniero aeroespacial norteamericano, un profesor canadiense, una investigadora india y una astrobióloga brasileña.

Según explica Mariló Torres, "aunque por estas instalaciones han pasado ya dos misiones Hypatia formadas íntegramente por científicas españolas y también lo ha hecho la biotecnóloga granadina Alba Sánchez, es la primera vez que una mujer española ostenta el rango de comandante al mando en una misión internacional que incluye hombres y mujeres de varios continentes".

Las misiones análogas son misiones espaciales simuladas que se llevan a cabo en escenarios y entornos de la Tierra que reproducen fielmente las condiciones de Marte o la Luna, con el objetivo de probar tecnología, ejecutar experimentos y hacer estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar la seguridad y la calidad de vida de quienes viajan al espacio.

Durante dos semanas, este equipo de cinco especialistas ha recreado una estancia en el planeta rojo viviendo incomunicado y aislado del exterior y bajo las mismas rutinas, procedimientos y limitaciones que los astronautas.

Además de efectuar actividad extravehicular de reconocimiento y exploración del terreno y de recogida de muestras de rocas y minerales, entre otras muchas tareas, la tripulación ha cultivado en suelo químico marciano semillas de tomates y rábanos que han estado expuestas a la radiación y la microgravedad en la Estación Espacial Internacional.

Asimismo, han ensayado en su propio cuerpo un producto destinado a cuidar y preservar la piel de quienes permanezcan largas temporadas en el espacio, a la vez que han colaborado en un análisis de estrategias de conducta para el afrontamiento de la exploración espacial de larga duración destinado a la NASA.

Una vez concluida esta misión análoga, Mariló Torres comienza su formación y entrenamiento en fase teórica como candidata a astronauta privada para la compañía aeroespacial estadounidense Titans Space Industries.