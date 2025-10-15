ATA calcula que cerca de 600.000 autónomos andaluces pagarían entre 625 y 7.500 euros más con la propuesta de cuotas

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha calculado este miércoles que cerca de 600.000 autónomos andaluces pagarían entre 625 y 7.500 euros más en los próximos tres años en caso de que la propuesta de nuevas cotizaciones del Gobierno de Pedro Sánchez saliera adelante en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el vicepresidente de la CEOE ha manifestado que "el sentimiento generalizado de los autónomos es de cabreo y hartazgo" ante una propuesta que, según Amor, "no va a ver la luz en el Congreso de los Diputados", donde el Ejecutivo tiene que llevar el Real Decreto, y cuyo fin, en palabras de ATA, es pasar de una recaudación de 6.000 millones en cotizaciones a 19.000.

Según los cálculos de ATA, un autónomos que gana 400 euros "va a pagar 625 euros más en tres años", y los que están en el entorno de los 2.000 a los 6.000 euros, "van a pagar entre 2.000 y 7.500 euros más en los próximos tres años". Lorenzo Amor ha recordado que el colectivo ha planteado al Gobierno una prórroga de las cuotas en 2026 y ha defendido que los autónomos "ya están pagando en función de lo que ingresan".

"Si un autónomo debe pagar como un asalariado, tendrá que tener todos los derechos y todas las coberturas igual que un asalariado. ¿Dónde está el subsidio para mayores de 52 años? ¿Por qué se deniega el 60% de las prestaciones por cese de actividada? ¿Estos permisos retribuidos por defunción que anunciaron la semana pasada va a significar también que los autónomos podamos llorar a nuestros muertos?", se ha preguntado Lorenzo Amor.