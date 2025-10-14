La CEA critica la propuesta de subida de la cuota de autónomos: "Otro golpe" del Gobierno a los empresarios

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

González de Lara dice que le gustaría creer que se presentarán los PGE antes de final de año, pero añade: "la realidad es tozuda"

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha considerado que la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de subidas progresivas de las cuotas de autónomo "no deja de ser otro aldabonazo más, no deja de ser otro golpe más al acoso permanente que sufrimos las empresas, sobre todo los autónomos, las microempresas, las pymes, por parte del Gobierno central en esta materia", y ha pedido diálogo para llegar a acuerdos y "sensibilidad".

Al respecto, ha dicho que en este caso se trata "de cifras muy relevantes, muy importantes" y desde la organización mayoritaria de autónomos, ATA, integrada en la CEA, "no vamos a estar de acuerdo, vamos a manifestar nuestra oposición porque lo que hace seguramente es añadirle un nudo en el cuello a muchísimos autónomos que no van a poder hacer frente a esos costes".

"Hay un afán, digamos, de hostigamiento a la propia rentabilidad de las empresas", ha asegurado González de Lara en declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha asegurado que los empresarios están "cansados de ocurrencias y todo lo que sea una ocurrencia para subir los costes de la empresa, estaremos en desacuerdo".

Así, ha criticado que "cada día surge alguna propuesta, alguna sugerencia que no está pactada dentro de las mesas de diálogo social" y ha recordado que hace poco han tenido que "superar todo lo que es la tramitación parlamentaria y que no saliera adelante todo el proyecto de ley de las 37 horas y media" de jornada laboral.

Según ha indicado, "ahora viene el siguiente asunto, la siguiente ocurrencia, que es todo el proyecto de decreto que quiere modificar el estatuto de los trabajadores en materia de regulación horaria digital", que, ha apuntado, también "va a suponer un coste importante para las empresas".

"Seguimos sufriendo permanentemente un acoso fiscal, social, desde el punto de vista de los costes para las empresas", ha lamentado, por lo que ha incidido en "tener mayor sensibilidad para el pequeño y mediano empresario, para el autónomo que sigue adelante permanentemente con su negocio, con su proyecto empresarial para crecer".

"Sin embargo, cada día son más dificultades y más trabas. Pedimos, por favor, mayor sensibilidad, hablar de todos estos temas en las mesas de diálogo social y, sobre todo, llegar a acuerdos, siempre tendemos la mano para llegar a acuerdos", ha afirmado González de Lara, quien se ha preguntado "¿qué mejor que una reforma de cualquier tipo de cuestión en materia, a lo mejor, de subida de cotizaciones sociales que pactar con el ministerio?".

Así, para el presidente de los empresarios andaluces, "hasta la fecha obedece a un nuevo anuncio, un nuevo anuncio en los medios de comunicación para que nosotros tengamos que aparecer como reacción. Siempre somos los reaccionarios".

"Es decir, suelto una idea descabellada, posiblemente, como aquella de que las empresas de mayores de 250 trabajadores tengan que explicar y atender a sus clientes en catalán, para que salgamos los empresarios como los malos, los pérfidos, que no estamos de acuerdo con las propuestas", ha manifestado.

PGE

Cuestionado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena SER, sobre su intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de final de año, González de Lara ha asegurado que le parece "una excelente noticia que lo haga". "Ya me gustaría creer que es así, lo que ocurre es que la realidad es tozuda", ha apuntado.

Así, el presidente de los empresarios andaluces ha señalado que "ha terminado el plazo que legalmente se ha establecido hace muy pocas fechas y nos parece no sólo necesario, sino que es que legalmente es obligatorio presentar los presupuestos".

"Estamos, insistimos los empresarios, en una situación muy atípica, que no la hemos conocido en estos años de la transición democrática: Un Gobierno que no presente la principal herramienta de política económica y financiera, que son los presupuestos generales del Estado", ha dicho.

Ha significado que es el tercer año sin cuentas generales, "ojalá haya este año", y "seguimos con presupuestos de la anterior legislatura, con unas Cortes Generales que ya no existen". "Yo creo que España se merece una estabilidad económica y financiera más importante y más sólida de la que hoy por hoy tenemos", ha incidido.

Además, ha indicado que "no sólo es presentarlo, es luego conseguir la mayoría suficiente para sacarlo adelante". "Apelamos a la responsabilidad, que sean unos presupuestos veraces, creíbles y, lo más importante, que demuestren que el Gobierno tiene esa estabilidad y esa solidez que todos deseamos", ha concluido.

Sobre la huelga general convocada para este miércoles por varios sindicatos y organizaciones sociales en apoyo a Gaza, ha asegurado que, aunque respetan "cualquier convocatoria de huelga por parte de los trabajadores, de los sindicatos mayoritarios", en este caso a los empresarios "nos genera cierta sorpresa".

Así, ha explicado que "en este caso no estamos hablando de un conflicto laboral, estamos hablando de un conflicto político o de solidaridad". "Las empresas, como casi siempre, somos las que tenemos que vernos afectadas por este tipo de situaciones. Vamos a dar libertad a los trabajadores, por supuesto, de lo que puedan decidir, pero no estamos muy seguros de que el seguimiento sea importante", ha apuntado.

Según ha manifestado, habrá que ver "de aquí a mañana en qué situación se encuentra", pero ha señala que el contexto internacional "es distinto" y "afortunadamente hay ya no solo un alto fuego, sino un plan de paz que ojalá, todos deseamos, que vaya recorriendo las fases que se han establecido".

"Insisto, nosotros respetamos la decisión de los sindicatos, pero no las compartimos porque no tenemos por qué ser los empresarios los que tengamos que sufrir una convocatoria que paralice en alguna medida lo que es la producción y el desarrollo del día a día de nuestras empresas", ha finalizado.