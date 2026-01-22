La atención a familiares de víctimas del accidente de trenes en Adamuz se traslada al Hotel Crisol de Córdoba

Imagen de la entrada al centro cívico Poniente Sur de Córdoba, donde se ha ubicado el punto de información y atención a familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz. A 21 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía). - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La atención a familiares de las personas fallecidas, que ascienden a 45, tras ser localizadas las dos últimas desaparecidas, como consecuencia del siniestro ferroviario en las vías de alta velocidad a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz el domingo se traslada ya este jueves desde el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba al Hotel Crisol Jardines de Córdoba.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, dicho traslado se lleva a cabo "al reducirse el número de familias afectadas", y en el mismo seguirá habiendo psicólogos para el acompañamiento a los familiares.

Hasta dicho centro, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba, llegaron el lunes los familiares en un autobús fletado para trasladarles desde el Centro de Mayores de Adamuz, donde inicialmente se les acogió y atendió. Desde entonces, se les presta asistencia en la capital por parte de efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y de psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped).

En este caso, la psicóloga de Cruz Roja María Eugenia Castro, que forma parte del equipo que asiste en el centro a los familiares de las víctimas, ha avisado este miércoles de que los familiares ya "están muy cansados" y quieren tener "toda la información" para poder "cerrar" el proceso de duelo en el que están inmersos.

En declaraciones a los periodistas, Castro ha explicado que quienes asisten a los familiares, "como equipo psicológico", están con ellos "durante todo el proceso, en el acompañamiento, en la notificación de aquellas noticias que tengan que comunicar a las familias, en esos momentos del duelo, que hay que trabajar con ellos", durante "toda la espera", en "la gestión de la incertidumbre", procurando que "este proceso sea lo menos doloroso posible y que tengan esas herramientas para poder afrontarlo".

Ello es clave, "sobre todo para cuando vuelvan a su día a día y que puedan afrontar este duelo de la forma lo más saludable posible", pero lo cierto es que "ya son muchos días y están cansados", porque "llevan ya desde el domingo. Tienen ganas de ir cerrando este proceso y con ganas también de tener toda la información", para poder "cerrar este proceso de duelo, con tanta angustia como lo están viviendo. Están muy cansados", según ha reiterado.

La psicóloga ha precisado que "el duelo se va modificando, primero van pasando por ese momento de 'shock', de no creérselo, de pensar que no me ha pasado a mí, con esa incertidumbre de si será esto verdad o no, la negación, pero ahora ya están un poco también más apaciguadas esas sensaciones. Ahora viene la parte de asimilarlo, de cerrarlo, y también se buscan explicaciones. Todo esto entra dentro de un proceso normal", es decir "estas reacciones son normales" en el marco de "un acontecimiento que no es normal".

PENDIENTES DE NOTICIAS

En cuanto a cómo gestionar la situación que viven quienes aún no tienen noticias precisas sobre sus familiares, Castro ha señalado que "es una de las cosas más complicadas, porque ellos saben que tienen que esperar. Ya han pasado unos días y ese primer impacto ya lo han superado, pero ahora todavía sigue la espera", y "la gestión de la espera, la gestión de la no información o la información que ellos quieren que llegue rápido, y que no está llegando tan rápido porque tiene su procedimiento. Entonces, gestionar eso es complicado".

"Tenemos que darles pautas, herramientas, y los tenemos que acompañar y hacerles ver que también es importante que vayan cerrando cicatrices que están teniendo y esto es otra parte más de esa cicatriz de duelo", según ha indicado la psicóloga de Cruz Roja.

Junto a ello, Castro ha aclarado que los propios psicólogos, junto con los bomberos, policías, guardias civiles, sanitarios y todo aquel personal que ha estado implicado en esta emergencia, también precisan de "una intervención posterior". En este caso se les aplica una técnica para "hacer ese trabajo luego de desconexión, tan importante en los profesionales que han estado en esta labor".