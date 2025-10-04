Atenea Lawrence presenta su novela 'Bienvenida a mi infierno' en los Baños del Naranjo en Jaén

La escritora jiennense Atenea Lawrence en la firma de su primera novela 'Bienvenida a mi infierno'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato municipal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén ha sido cómplice de la presentación del libro 'Bienvenida a mi infierno' por parte de la autora jiennense Andrea Liébanas Montoro. Conocida literariamente bajo el pseudónimo de Atenea Lawrence, la joven novelista es en la actualidad top ventas en distintas plataformas digitales como Amazon.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el edificio de los Baños del Naranjo ha sido el lugar escogido para arropar a esta escritora entre un público asistente que ha tenido la oportunidad de conocerla de cerca. En su primera novela, Lawrence explora "todo un mundo donde el deseo y la destrucción conviven ante una obra que ella misma describe como de género dark romance y erótica".

Durante esta presentación, Atenea Lawrence, además de firmar libros, ha sorteado entre los asistentes, varios marcapáginas de esta novela e incluso algún ejemplar. Tras la presentación, los asistentes han disfrutado de una charla con ella, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Andrea Liébanas comenzó desde pequeña con su pasión por la escritura publicando varios libros infantiles y ahora ha dado un paso más con la publicación de ésta, su primera novela, de la que ha vendido ya miles de ejemplares.