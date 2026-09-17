La atleta María Pérez explicará el próximo miércoles en Orce el camino que la llevó a convertirse en campeona olímpica

Cartel anunciador del acto homenaje a la atleta María Pérez en el que participará la propia atleta en la Casa de la Cultura de su pueblo, Orce, el miércoles 23 de septiembre a las 20,00 horas. - FB AYUNTAMIENTO DE ORCE

ORCE (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Cultura del municipio granadino de Orce tiene previsto acoger el 23 de septiembre un acto en el que la atleta de la localidad María Pérez hará un recorrido desde sus primeros pasos deportivos hasta llegar a convertirse en campeona del mundo y campeona olímpica en la disciplina de marcha.

El encuentro se enmarca en la iniciativa 'Granada Brilla - Estrellas del Deporte' que organiza APDI Groupe e impulsa la Diputación provincial Granada y en la que colabora el Ayuntamiento de Orce y Sabor Granada, además de contar con el patrocinio de CaixaBank y Cámara Granada.

Bajo la pregunta '¿Cómo una niña de Orce llega a convertirse en campeona del mundo y campeona olímpica?', la cita propone realizar un recorrido por la extraordinaria trayectoria deportiva y personal de María Pérez desde sus orígenes, recordando sus primeros pasos, el papel de su familia, sus entrenadores y todas aquellas personas que creyeron en ella mucho antes de que llegaran las grandes medallas y los reconocimientos internacionales.

El encuentro permitirá conocer precisamente la parte más humana que existe detrás de una carrera deportiva excepcional: los primeros entrenamientos, los sacrificios, las dificultades, el trabajo diario, el apoyo de quienes estuvieron desde el principio y la constancia necesaria para pasar de aquellos primeros pasos a alcanzar la cima del deporte mundial.

Orce rendirá así homenaje a una de sus vecinas más universales y tendrá la oportunidad de escuchar su historia acompañada por las personas que han formado parte de ella. Será una celebración de los éxitos de María Pérez, pero también un reconocimiento a su familia, sus maestros y entrenadores y a todo un entorno que la ha acompañado durante un camino que comenzó muy cerca de casa y que la ha llevado hasta lo más alto del deporte internacional.

Se trata de una nueva acción enmarcada en 'Granada Brilla - Estrellas del Deporte', que tuvo su primera cita en Loja el pasado mes de julio cuando Juanfran Funes, entrenador del Málaga C.F., fue homenajeado en su ciudad natal precisamente tras el hito del ascenso a Primera División del club malacitano.