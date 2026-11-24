Agentes y vehículo de la Policía Local de Maracena. - POLICÍA LOCAL DE MARACENA

MARACENA (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

Un hombre que quedó deslumbrado por el sol cuando conducía por Maracena (Granada) ha atropellado este pasado lunes por la tarde a una mujer en la ciudad granadina de Maracena provocándole fracturas en ambas piernas.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17,20 horas, momento en el que el 112 recibió el aviso por un atropello de un vehículo a un peatón en el Camino de la Torrecilla a la altura de un conocido supermercado.

El servicio de emergencias movilizó hasta el lugar a sanitarios del 061 y a efectivos de la Policía Local. Los sanitarios reportaron que la mujer atropellada, de 47 años, fue evacuada al Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Por su parte, fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press han señalado que la mujer sufrió fracturas en ambas piernas a causa del atropello, que resultó aparatoso debido a que el vehículo enganchó las bolsas que en ese momento portaba la mujer.

También detallan que el conductor del vehículo, un hombre jubilado, colaboró en todo momento con la víctima del siniestro, y que manifestó a los agentes municipales que el atropello había sido involuntario y provocado al sufrir un deslumbramiento por el sol.