La Audiencia de Jaén espera poder empezar a señalar juicios a partir del 2 de junio

JAÉN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La actividad judicial en la provincia de Jaén, tanto en la Audiencia como en la totalidad de juzgados unipersonales, se podrá retomar cuando se reincorporen la totalidad de los funcionarios, algo que esperan que pueda producirse a partir del 2 de junio, aunque por el momento siguen sin poder cerrarse las nuevas agendas de señalamientos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el presidente de la Audiencia de Jaén, Rafael Morales, que se ha reunido con todos los operadores jurídicos de la provincia, además de con la delegada de Justicia, Raquel Morales, para planificar la reanudación de una actividad como es la judicial que "ya está tardando demasiado" en ponerse en marcha.

Morales ha subrayado que después de más de dos meses de paralización, "muchas personas" que han acudido a la Justicia para la solución de sus problemas están viendo "si no conculcados, sí limitados sus derechos constitucionales como es el derecho a la tutela judicial efectiva", por lo que no se entendería que tanto desde el Ministerio de Justicia como desde la Consejería y el Consejo General del Poder Judicial no se procurara "una rapidísima puesta en funcionamiento de la Administración de Justicia".

Ha añadido que la normalidad sólo puede venir de los medios que se habiliten para preservar la seguridad de todos los trabajadores y del conjunto de operadores jurídicos. Por lo pronto, desde la Junta de Andalucía ya se ha acondicionado la sala de vistas de la Audiencia de Jaén con pantallas separadoras para todas las partes que están presentes durante un juicio, además de dotar a las sedes de equipos individuales de protección como guantes y mascarillas, además de geles hidroalcohólicos.

"Lo que sí es fundamental es que se proceda a la incorporación del funcionariado porque los órganos judiciales son un equipo y no pueden funcionar solo con jueces y secretarios", ha dicho Morales. Actualmente están incorporados el 33 por ciento de los trabajadores y se espera que para la semana que viene se llegue al 70 por ciento, además de poder levantar la interrupción de los plazos judiciales a partir del 2 de junio.

Todo esto, ha dicho el presidente de la Audiencia, permitiría "empezar a organizar todos los señalamientos y reseñalamientos" para así poner en marcha una administración de Justicia que "ya era lenta antes de la crisis y que esto lo ha agravado más".

En el caso de la Audiencia los juicios penales requieren la presencia de los acusados, de ahí que no se plantee su celebración telemática al cien por cien, aunque sí se intentará que las declaraciones de testigos y peritos se hagan por esta vía.

Además, según Morales, hay que señalar buscando que las vistas sean "más espaciadas" para poder llevar a cabo las labores de desinfección entre uno y otro juicio, lo que va a llevar a que "si antes se celebraban en una mañana diez juicios, ahora habrá que señalar la mitad". Además, se establecerán turnos de mañana y tarde para poder repartir el funcionario y cumplir con la distancia social.

Morales, que se ha mostrado partidario de concentrar la actividad en julio y septiembre para que agosto siga siendo inhábil en los juzgados de Jaén, ha apostado por la cooperación de todos los operadores jurídicos a la hora de marcar pautas que contribuyan a que la vuelta a la actividad se lleve a cabo de la manera "más eficaz posible".

Por su parte, el juez decano de los juzgados de Jaén, Humberto Herrera, ha dicho que tanto jueces como magistrados están "ilusionados" en poder volver a la actividad, aunque ha reconocido que hay "mucha inquietud y temor".

Por órdenes jurisdiccionales la más afectada por el parón de la pandemia ha sido la Social con entre 700 y 1.000 juicios sin haber podido celebrar en estos dos meses y que ahora "tendrán que encargarse de algún modo".

Luego está el problema del tamaño de las sedes judiciales y las salas de vista. Por lo pronto, ya se han acondicionado con mamparas, además de la sala de vistas de la Audiencia, los cuatro juzgados de lo Penal, así como los de Instrucción 1 y 3, por ser los de menor tamaño y en los que no se pueden respectar las distancias.

También habrá que introducir medidas para garantizar la limpieza de los espacios, lo que va a suponer "la ralentización" de algunas cuestiones como la celebración de los juicios. "Ahora mismo estamos en una situación de verdadera indefinición y estamos inquietos, pero también deseando venir", ha dicho Herrera, al tiempo que ha subrayado que la práctica totalidad de jueces y magistrados han estado trabajando desde sus casas.

Por su parte, la delegada de Justicia, Raquel Morales, que también ha asistido a la reunión, ha defendido la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada para conseguir una vuelta ordenada y con todas las medidas de seguridad.

En lo que respecta a los test en la Administración de Justicia, el presidente de la Audiencia, Rafael Morales, ha apuntado que a jueces y magistrados comenzarán a realizarse a partir de la próxima semana, mientras que desde la Junta de Andalucía se está a la espera de que lleguen los test para hacérselos al resto de personal.