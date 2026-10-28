La Audiencia de Jaén juzga este jueves una red acusada de de simular accidentes de tráfico para estafar a aseguradoras

Archivo - Sala de vistas de la Audiencia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de de Jaén tiene previsto juzgar este jueves a más de medio centenar de personas acusadas de formar parte de una red que habría simulado una veintena de accidentes de tráfico en la provincia de Jaén para estafar a aseguradoras y obtener indemnizaciones ilícitas.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita penas que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de prisión por delitos de estafa, estafa continuada y estafa en grado de tentativa.

Según consta en el escrito de calificación provisional del fiscal, recogido por Europa Press, los acusados actuaban de común acuerdo siguiendo un patrón reiterado entre los años 2007 y 2011. El 'modus operandi' consistía en provocar colisiones intencionadas --principalmente por alcance o choques frontales-- o simular atropellos utilizando vehículos de propiedad particular, de familiares o previamente alquilados en oficinas de la zona.

Posteriormente, los ocupantes de los vehículos implicados fingían haber sufrido lesiones físicas para reclamar de forma fraudulenta compensaciones económicas a compañías de seguros.

La acusación pública detalla que varios de los siniestros bajo sospecha fueron organizados de manera directa por uno de los principales acusados, quien se encargaba de coordinar los montajes.

Una vez que las compañías de seguros hacían efectivas las indemnizaciones por las supuestas lesiones, el resto de los implicados se veía obligado a entregarle una parte del dinero obtenido como contraprestación por la planificación de los hechos.

En uno de los episodios recogidos por el fiscal, ocurrido en enero de 2011, una de las participantes que había cobrado su parte de la indemnización fue requerida por el organizador para que le entregara una parte del dinero.

Tras acceder al pago, la mujer denunció lo ocurrido ante la Comisaría de Policía de Linares, lo que motivó que el acusado la llamara reiteradamente por teléfono para coaccionarla con el fin de que retirara la denuncia, advirtiéndole de que "sería mejor para ella".

Aunque la mayoría de las simulaciones resultaron exitosas y las aseguradoras abonaron cuantías que en muchos casos oscilaban entre los 3.000 y los 9.000 euros por afectado, en otras ocasiones las entidades sospecharon de la veracidad de los accidentes y rehusaron realizar los pagos, quedando estas operaciones en grado de tentativa.

Por la comisión de estos hechos, la Fiscalía solicita para los principales cabecillas de la trama penas de hasta cuatro años de prisión y multas de diez meses con una cuota diaria de diez euros. Para el resto de los acusados, en función de su grado de participación y de si se trata de delitos de estafa individuales o continuados, el Ministerio Público reclama penas que van desde los seis meses hasta los tres años de cárcel.

Asimismo, en el concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a las diferentes compañías aseguradoras perjudicadas por el importe total de los fondos que fueron defraudados en cada uno de los siniestros validados y que ascienden en su conjunto a 343.441 euros.

Por otra parte, el escrito de acusación interesa que se deduzca testimonio respecto a uno de los implicados por su participación en los hechos siendo menor de edad, para que su caso sea remitido y tramitado ante la Fiscalía de Menores.