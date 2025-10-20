La Audiencia de Jaén juzga este martes a un hombre acusado de violar a su hija de diez años

Archivo - Sala de vistas de la Audiencia de Jaén - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar a un padre al que el Ministerio Fiscal le reclama 34 años de prisión tras acusarlo de agredir sexualmente a su hija de diez años. En concreto, le acusa de dos delitos de agresión sexual y otro delito continuado de abusos sexuales.

Además de la pena de prisión, Fiscalía solicita que se le impongan 24 años de libertad vigilada y otros 24 años de prohibición de comunicarse o acercarse a su hija.

También pide que se inhabilite durante 15 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que indemnice a su hija en 30.000 euros en concepto de daños morales sufridos.

Los hechos por los que le acusa Fiscalía se remontan a marzo de 2027 cuando, tal y como señala el escrito de calificación provisional recogido por Europa Press, el acusado, con la excusa de explicarle la reproducción acabó violando a su hija de 10 años. A los dos años se volvería a repetir otra violación.

Entre una y otra agresión sexual, la niña, que ya es mayor de edad, relató que su padre "aprovechaba cualquier ocasión para realizarle tocamientos" de índole sexual, con la advertencia de que "no contará nada a nadie o que le pegaría y no volvería más a ver más a su madre". A ello se le suma agresiones físicas como bofetadas si no accedía a sus deseos.

El de este martes es el segundo intento de celebrar el juicio. El primer intento fue el pasado 18 de junio cuando acabó siendo aplazado por coincidencia para los abogados con otros juicios.