Juicio en Jaén a dos jóvenes acusados de violar a una joven en las fiestas de Torres de Albanchez

JAÉN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha juzgado este miércoles a dos jóvenes acusados de violar a otra joven durante las fiestas de Torres de Albanchez (Jaén), en septiembre de 2017. El Ministerio Fiscal reclama para los acusados condenas de 12 años de cárcel, mientras que la acusación particular eleva su petición a 27 años de prisión para cada uno de los dos procesados.

Fue la joven la que en septiembre de 2017 denunció ante la Guardia Civil haber sido violada por dos jóvenes del pueblo en el que ella se encontraba pasando unos días de vacaciones. En su relato manifestó que los dos jóvenes que ahora se han sentado en el banquillo la obligaron a entrar en una habitación donde consumaron las agresiones sexuales.

Los acusados, durante su declaración ante el tribunal que les ha juzgado en la Audiencia de Jaén, han rechazado las acusaciones. Han sostenido que tanto ellos dos como la joven se encontraban bajo los efectos del consumo de alcohol, pero que eran "conscientes de todo" lo que estaban haciendo.

Han apuntado que fue la joven la que les propuso hacer un trío y para consumarlo fueron a una casa con un tercer amigo y su pareja, que era la prima de la denunciante. Mientras ese tercer amigo se metía en una habitación con la prima de la denunciante, los otros dos se quedaron con la joven en otra habitación.

"Todos sabíamos lo que hacíamos, éramos conscientes. Íbamos a pasarlo bien", ha dicho uno de los acusados, al tiempo que ha incidido en que la joven "colaboró en todo momento".

La versión de la joven difiere del relato de los hechos realizado por los dos acusados. Protegida por un biombo ha declarado que esa noche fue a la casa donde ocurrieron los hechos por no dejar sola a su prima, aunque ya en el coche mandó mensajes a su primo diciéndole que no le gustaba el ambiente con los acusados y que se dirigían a una casa. También ha reconocido que tanto ella como su prima habían consumido alcohol.

Una vez que su prima se metió en una habitación con su pareja, ella se quedó, siempre según su versión, con los dos acusados que comenzaron a tocarla y empujarla hacia otra habitación.

"Me manoseaban mientras me empujaban a la habitación", ha dicho la joven, que ha relatado cómo los dos jóvenes supuestamente se ayudaron mutuamente sujetarla y violarla, primero uno y después el otro. "Cuando acabaron me dejaron tirada como si no fuera nada", ha dicho la joven.

Al salir de la casa la joven les dijo que se iban arrepentir de lo que le acababan de hacer, mientras los dos acusados abandonaban el lugar. Los acusados han dicho que no fue hasta salir la casa cuando la joven comenzó a decir que la habían violado y que los iba a denunciar por lo que optaron por irse. "Nos asustamos y nos fuimos", ha dicho uno de los acusados.

La joven acabó llamando a la Guardia Civil y denunciando la presunta violación que ahora se está enjuiciando con los dos supuestos autores sentados en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía ha calificado los hechos como dos delitos de agresión sexual por los que reclama 12 años de prisión para cada uno, diez años de libertad vigilada y otros días años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima. Además, en concepto de responsabilidad civil reclama una indemnización de 20.000 euros.

Por su parte, la acusación particular les imputa dos delitos de agresión sexual con otros dos como cooperadores necesarios. Por los primeros, solicita una pena de prisión de 15 años para cada uno y por la cooperación necesaria otros 12 años de prisión.

Desde la defensa se aboga por la libre absolución por entender que todo lo que ocurrió esa noche fue sexo consentido por todas las partes.