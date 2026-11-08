La Audiencia juzga este lunes a un hombre acusado de incendiar una casa en Jódar (Jaén) con su expareja dentro

Archivo - Sala de vistas de la Audiencia de Jaén - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes a un hombre de 45 años acusado de incendiar una casa con su expareja y el hijo menor de ésta dentro.

La Fiscalía de Jaén ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que solicita penas que suman 21 años de prisión para este hombre acusado también de amenazar a su expareja y de provocar la muerte por asfixia del perro de la familia, en unos hechos ocurridos en la localidad de Jódar (Jaén).

Según el escrito del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos se desencadenaron la madrugada del 14 de septiembre de 2024, apenas unas horas después de que la mujer le comunicara su decisión de finalizar la relación sentimental de once meses que mantenían.

El procesado, que cuenta con múltiples antecedentes penales --entre ellos una condena por lesiones en el ámbito de la violencia doméstica--, acudió en estado ebrio al domicilio familiar.

Ante la negativa de la mujer a dejarle entrar debido a su estado y por encontrarse dentro el hijo de esta, de 15 años, el acusado presuntamente manipuló los suministros de agua y luz con unos hierros extraídos de su vehículo.

Acto seguido, con el fin de amedrentarla, le dijo: "Yo sé que voy a ir a los calabozos de la Guardia Civil y que me voy dos años a prisión, pero de aquí no me voy hasta acabar contigo".

Seguidamente, el acusado hizo palanca con los hierros en la persiana del salón y lanzó un objeto no identificado tras prenderle fuego, lo que originó un incendio que se propagó rápidamente por el inmueble. Madre e hijo se vieron obligados a refugiarse en el patio al quedar las salidas bloqueadas por las llamas y el humo.

Agentes de la Policía Local de Jódar intentaron acceder al interior del inmueble derribando dos puertas, aunque no pudieron acceder al patio debido a la densidad del humo. Finalmente, los bomberos de Úbeda lograron rescatar a las víctimas, que fueron trasladadas a un centro hospitalario para ser atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad. El perro de la familia falleció en el lugar por asfixia.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, por el que pide dos años de prisión; un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas --15 años de prisión--; un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género --un año de prisión--; un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica --un año de prisión--; y un delito contra los animales con la agravante de cometerse en presencia de menores --24 meses de cárcel--.

En el acusado concurre la circunstancia mixta de parentesco como agravante en los delitos de amenazas e incendio, así como la atenuante de trastorno mental en todos los delitos, al considerar el Ministerio Público que el acusado tenía afectadas sus capacidades volitivas e intelectivas en el momento del suceso.

Asimismo, Fiscalía solicita como accesorias la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o comunicarse con las víctimas por periodos que superan los términos de las penas de prisión.

En el apartado de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el procesado indemnice a la mujer con 589 euros por los enseres quemados, 50 euros por las lesiones y 3.000 euros por daños morales. También solicita 50 euros para el menor por las lesiones, 1.300 euros por la pérdida del perro, 499,66 euros para el Ayuntamiento de Úbeda por el servicio de bomberos, y 1.059,02 euros para el Servicio Andaluz de Salud por la asistencia médica prestada.

Los propietarios del inmueble calcinado, familiares del acusado, han declinado reclamar.