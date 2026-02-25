El Auditorio Manuel de Falla reúne a cinco coros juveniles en el 4º Certamen Coral Ciudad de Granada del próximo sábado

Presentación del 4º Certamen Coral Ciudad de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Granada celebrará el próximo 28 de febrero a las 11,30 horas el 4º Certamen Coral Ciudad de Granada en modalidad infantil y juvenil, que tendrá lugar en el Auditorio Manuel de Falla y que reunirá a cinco de los coros juveniles más destacados del panorama nacional.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la cita, organizada por la Federación de Coros de Granada, cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja y la Junta de Andalucía, "consolidándose como una de las iniciativas culturales más relevantes del calendario granadino".

Este certamen, cuyo origen comenzó a gestarse en 2020, y que tuvo su primera cita en 2023, alcanza su cuarta edición convertido en una "plataforma de referencia para la promoción y difusión de la música coral".

Así, el coro ganador competirá en 2027 junto a los vencedores del resto de certámenes del Gran Premio Nacional de Canto Coral, aspirando al título de mejor coro a nivel nacional. La Federación de Coros de Granada, que integra cerca de 40 coros federados de la provincia, tiene como misión servir de canal de representación, participación y apoyo a las agrupaciones corales, así como "colaborar con instituciones públicas y privadas para fortalecer el tejido cultural de la ciudad".

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha subrayado la importancia estratégica de este encuentro y ha afirmado al respecto que "este certamen sitúa a Granada en el circuito nacional de la excelencia coral y demuestra la capacidad de nuestra ciudad para organizar proyectos culturales de primer nivel, con una clara vocación de futuro".

Asimismo, Saavedra ha añadido que "la apuesta por el talento joven y por la música coral forma parte del modelo cultural que estamos impulsando", al tiempo que ha agregado que "iniciativas como esta refuerzan con hechos la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto de ciudad respaldado por las instituciones y por el sector cultural".

Por otra parte, el delegado en Granada de la Junta de Andalucía de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha manifestado, "que el gobierno andaluz de Juanma Moreno, a través de la Consejería de Turismo, ponen en valor nuestro patrimonio cultural y artístico como recurso de calidad turística y gran atractivo para visitantes y turistas trabajando y manteniendo la identidad de nuestra tierra Andalucía".

"Desde la Delegación, que tengo el honor de dirigir, confluyen las tres áreas que están presentes en este Certamen; la cultura como música coral, el turismo como disfrute de la ciudad de Granada y el deporte como concurso que vais a celebrar siendo una competición sana y saludable; y por tanto solo me queda desearos que disfrutéis el 28 de febrero y que sea un éxito la celebración de este evento", ha precisado.

Desde el área de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez ha destacado que "para nuestra entidad es fundamental apoyar proyectos que fomenten la cultura, la educación musical y el desarrollo del talento joven", motivo por el que ha asegurado que "este certamen contribuye a enriquecer la vida cultural de Granada, y también a consolidar un proyecto colectivo que mira al futuro con ambición y responsabilidad".

Además, el presidente de la Federación de Coros de Granada, José Luis de Miguel Ubago, ha valorado que "en tan solo cuatro ediciones el certamen ha experimentado un crecimiento muy significativo en calidad, participación y proyección nacional", al tiempo que ha considerado que "nació como una iniciativa para fortalecer la música coral y hoy es ya un referente dentro del circuito coral español".

Bajo este contexto, en esta edición participarán el Coro Arsis de la Escuela de Música Divertimento (Oviedo), el Coro Entreolivos (Sevilla), el coro Pequeñas Voces de la Alhambra (Granada), el Coro del Conservatorio de Sant Cugat (Barcelona) y el Coro Voces para la Convivencia (Madrid). El jurado estará compuesto por Nuria Fernández Herranz, Joan Company Florit, Michel Camatte, Francisco Ruiz Montes y Encarni Rodríguez.

En suma, el 4º Certamen Coral Ciudad de Granada se consolida, así como un "gran encuentro de la música coral", reforzando la producción artística local y proyectando la imagen de Granada como una ciudad "culturalmente dinámica, cohesionada y preparada para afrontar los grandes retos culturales del futuro".