AUGC advierte de que "un tercio de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba no está en buen estado"

Archivo - Comandancia de Guardia Civil en Córdoba, catalogada en estado "regular", según los datos facilitados por AUGC. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido este lunes de que "un tercio de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba no está en buen estado", de manera que "sólo el 64% de los 50 acuartelamientos de la Guardia Civil existentes se encuentra en buen estado, mientras que el 10% presenta mal estado y el 26% están catalogados como regular".

Según ha detallado AUGC en una nota, los cuarteles que se consideran en "mal estado" son los de Bujalance, La Rambla, Castro del Río, Alcaracejos y Espejo, mientras que se catalogan en estado "regular" los de Almodóvar del Río, Cabra, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Carcabuey, Cerro Muriano, Espiel, Hornachuelos, Torrecampo, Villa del Río, Villaviciosa y la sede de la Comandancia en la capital.

"No es de extrañar que muchas de esas edificaciones presenten deficiencias, teniendo en cuenta que acumulan una antigüedad media de 55 años", han remarcado, para apuntar que "nada menos que el 90% supera los 30 años, sólo cinco de los acuartelamientos han sido construidos en el siglo XXI: Iznájar, La Victoria, Nueva Carteya, Priego de Córdoba y Puente Genil".

Además, han aseverado que "los casos más extremos son los de La Rambla, construido en 1930, el de Córdoba en 1932, Villaviciosa en 1941, Adamuz en 1948 y en la década de los 50 los de Cardeña, Espejo, Villa del Río, Castro del Río, Alcaracejos, Bujalance, Almodóvar, Dos Torres y El Viso". De hecho, "el 72% de los cuarteles está por encima de los 50 años de antigüedad", han subrayado, entre otros aspectos.