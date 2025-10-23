AUGC celebra en Córdoba su asamblea con la vista puesta en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización que aglutina a más de la mitad de los agentes destinados en la provincia, ha celebrado en el salón de actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba la asamblea anual, a la que han asistido vocales y afiliados de distintas poblaciones y especialidades, así como representantes federales y nacionales.

Según ha detallado AUGC en una nota, los asistentes han mostrado su apoyo a la candidatura para las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, en la que se integra el secretario general en Córdoba, Gustavo Pérez, y a las que están convocados más de 1.200 guardias civiles de la provincia, que podrán participar en el proceso electoral los días 28 y 29 de octubre en los 12 puntos de votación ubicados en Córdoba, Puente Genil, Palma del Río, Montilla, Priego de Córdoba, Baena, Lucena, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Montoro, Posadas y Espiel.

Durante la asamblea se ha reclamado unánimemente el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial, la implantación de turnos de trabajo, el reconocimiento como profesión de riesgo, una jubilación digna, la reclasificación al grupo B funcionarial de la escala de cabos y guardias, la mejora de las infraestructuras, la dotación de medios adecuados, así como que se cubran las vacantes existentes, se incremente el catálogo provincial y se reorganice el despliegue territorial.

En el acto han intervenido los secretarios nacionales de organización y de formación de AUGC, Germán Gómez y David Bermúdez, quienes han informado a los asistentes respecto a los proyectos normativos que se están tratando en el Consejo de la Guardia Civil, insistiendo en "la necesidad de que haya la mayor participación posible en las elecciones a dicho órgano para que AUGC tenga la fuerza suficiente a la hora de pelear para que las nuevas regulaciones mejoren las condiciones laborales y profesionales de los guardias civiles".

Mientras, el secretario provincial de Organización, José Ángel Zafra, ha presentado el informe de gestión en el que se detalla toda la actividad llevada a cabo durante el último año, "con relevantes logros en el ámbito jurídico, diversas actuaciones formativas que han tenido una gran acogida, numerosas reuniones y contactos institucionales, así como una constante actividad en las áreas de comunicación, igualdad, organización y acción asociativa".

Durante la asamblea se ha llevado a cabo un homenaje a varios afiliados veteranos y se ha hecho un reconocimiento a Manuel Moreno Lopera, colaborador gracias al que AUGC lleva varios años organizando en Córdoba acciones formativas de alto nivel sobre investigación y reconstrucción de la escena del crimen, análisis de manchas de sangre, lofoscopia y otras. También se ha reconocido a Blas Palma, quien ha colaborado durante mucho tiempo con AUGC para organizar cursos de guía canino.