El Aula del Motor de la Universidad de Córdoba presenta su nuevo automóvil monoplaza CRV26

Archivo - Un volante de un Fórmula 1 en una imagen de archivo. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Córdoba Racing Team, el equipo de automovilismo de la Universidad de Córdoba (UCO) formado por estudiantes de distintas disciplinas que diseñan, desarrollan y compiten con vehículos propios en competiciones internacionales de ingeniería, ha presentado oficialmente este martes su nuevo automóvil monoplaza CRV26, un proyecto que supone un importante salto cualitativo respecto a modelos anteriores, incorporando avances significativos en áreas clave como la aerodinámica, la suspensión y la electrónica.

Según informa la UCO en una nota, este evento marca un nuevo hito para el equipo, reflejando el trabajo, la evolución y la ambición de sus integrantes a lo largo del último año. Concretamente, en el ámbito aerodinámico, el nuevo monoplaza introduce soluciones optimizadas que mejoran la eficiencia y el rendimiento en pista.

En cuanto a la suspensión, se han implementado mejoras orientadas a aumentar la estabilidad y el control del vehículo, mientras que en el apartado electrónico se ha llevado a cabo una evolución integral que refuerza la fiabilidad y la capacidad de gestión de datos del coche.

Concretamente, el acto de presentación del automóvil, que ha tenido lugar en el Rectorado de la institución universitaria, ha contado con la presencia del rector, Manuel Torralbo; el vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la UCO, Manuel Rich; el team leader de Córdoba Racing Team, Francisco Jesús Luna; el director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, Manuel Cañas, y los integrantes del Aula del Motor Rafael Vallejo y Sergio Velez.

Tal y como ha subrayado el rector de la Universidad de Córdoba durante la presentación del nuevo monoplaza, este vehículo, desarrollado por el Aula del Motor, pone de manifiesto "el talento, la capacidad técnica y el compromiso del estudiantado·" y consolida al equipo de competición de la UCO "como una plataforma de formación práctica en ingeniería de alto nivel".

Asimismo, Torralbo ha señalado que este tipo de iniciativas no solo "permiten desarrollar competencias que preparan a los futuros estudiantes a afrontar los retos de un sector altamente competitivo", sino que, además, "representan un modelo de formación universitaria en el que el conocimiento adquirido en las aulas se pone a prueba a través de desafíos reales".

La presentación del nuevo monoplaza no sólo ha servido para dar a conocer el vehículo, sino también para visibilizar el esfuerzo colectivo del equipo y el respaldo de la Universidad de Córdoba a este tipo de iniciativas, que fomentan la innovación, el aprendizaje aplicado y la excelencia académica. Con este nuevo vehículo, el equipo de automovilismo de la Universidad de Córdoba afronta una nueva temporada con el objetivo de seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel en el ámbito internacional.