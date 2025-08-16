Aumentan a 14 los medios aéreos y a siete grupos de bomberos en el incendio de Villanueva del Rey (Córdoba)

VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este sábado en el municipio cordobés de Villanueva del Rey en el que han aumentado los medios aéreos a 14 para intentar controlar las llamas antes de la noche.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha originado al comienzo de la tarde y no se encuentra cerca de núcleos poblacionales. Se trata de una zona con una orografía compleja en una zona de pasto sin vegetación frondosa.

Hasta el lugar se han desplazado 14 medios aéreos, entre ellos, seis aviones de carga en tierra, uno de coordinación, dos helicópteros ligeros, dos semipesados, dos pesados y uno de mando. Además se encuentran sobre el terreno siete grupos de bomberos forestales, cuatro bricas, seis técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. También cinco camiones autobombas, dos drones, una unidad médica y dos buldócer.