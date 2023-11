Aurelia Medina expone en Córdoba su diseño geométrico en ‘La imaginación infinita de los objetos’

CÓRDOBA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aurelia Medina (Granada, 1951) expone una síntesis de su obra como diseñadora en la muestra 'La imaginación infinita de los objetos' que puede visitarse hasta el 16 de diciembre en Espacio Plástico (Almogávares, 17), en Córdoba. La artista lleva más de 50 años desarrollando obra de mobiliario, estampación textil, diseño de moda, escenografías teatrales, ilustraciones, obra gráfica, muebles e intervención en espacios públicos.

Tal y como ha indicado Espacio Plástico en una nota, su trabajo ha formado parte de las colecciones de Pedro del Hierro y Karl Lagerfeld y ha sido expuesto en galerías como Ágora (Madrid), Ramón Durán (Madrid) o Rafael Ortiz (Sevilla).

Su triple condición de artista periférica --por dedicarse al diseño, por ubicarse en Andalucía y por el hecho de ser mujer--, aflora en esta muestra donde Medina recupera y sintetiza la obra realizada desde que comenzara a finales de los años sesenta hasta el momento actual.

Para Amascé, estudio de arquitectura que organiza la exposición, "es necesario poner en valor esta triple condición en un momento como el actual", según ha afirmado Curro Crespo.

Utilidad más estética, síntesis, proporciones y armonía son los ejes principales de su obra, un trabajo regido por la geometría, atravesado por una concepción eminentemente social del diseño y transversalmente impregnada de su activismo feminista.

Para Aurelia Medina la preocupación principal del diseño es facilitar la vida de las personas. Medina afirma que la geometría "racionaliza y define muy bien lo que quiero hacer, pero me interesa mucho la función -si no hay función no hay diseño- y el aspecto social que le podemos dar al diseño". A esta preocupación se suman otras como el origen y la reciclabilidad de los materiales, lo que la convierte en una pionera de la sensibilidad ecológica en el mundo del diseño de objetos.

La relación de Aurelia Medina con Córdoba viene desde su etapa de formación a finales de los años 70 y principios de los 80 en la Escuela de Arte y Oficios de Córdoba. Pareja sentimental del pintor y miembro del Equipo 57 José Duarte, en el trabajo de Aurelia Medina puede rastrearse con facilidad la influencia abstracta y geométrica del colectivo cordobés.

El trabajo de Aurelia Medina está siendo cada vez más reivindicado y difundido, habiendo sido recientemente objeto de estudio en el 'I Congreso Internacional Mujeres Creadoras: dibujo+diseño+acción', organizado por la Universidad de Sevilla.

La exposición ha sido organizada por Amascé, con la colaboración de Espacio Plástico y el patrocinio de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de Córdoba. Puede visitarse hasta el sábado 16 de diciembre de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas; y los sábados de 11,00 a 13,30 horas.