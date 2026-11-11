Autacor activa "tarifas excepcionales" para traslados en taxi de Córdoba a Madrid mientras no haya AVE

Imagen promocional de las tarifas especiales ofertadas para traslados en taxi de Córdoba a Madrid mientras no haya AVE. - AUTACOR

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante la interrupción del servicio ferroviario de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla y dada "la incertidumbre existente sobre los plazos para su restablecimiento", la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi de Córdoba (Autacor) y Pidetaxi Córdoba han decidido poner en marcha una iniciativa dirigida a facilitar los desplazamientos de los ciudadanos entre Córdoba y Madrid en taxi.

Según ha informado Autacor en una nota remitida a Europa Press, con esta medida ambas entidades ponen a disposición de la ciudadanía "tarifas excepcionales para realizar el trayecto Córdoba-Madrid en taxi, ofreciendo una alternativa de transporte directa, cómoda y segura en unas circunstancias que están dificultando la movilidad habitual entre ambas ciudades".

La iniciativa nace del "compromiso del sector del taxi cordobés con la sociedad" y de su voluntad de "contribuir a paliar", en la medida de sus posibilidades, "las dificultades de desplazamiento que está ocasionando esta situación" y, para ello, "se han establecido dos tarifas especiales", una de "118 euros por persona, para días laborables en horario de 6,00 a 21,00 horas" y otra de "129 euros por persona, para días laborables de 22,00 a 6,00 horas y fines de semana".

Estas tarifas, que "corresponden a plazas para el vehículo completo y tienen como origen Córdoba y destino Madrid, "estarán vigentes mientras persista la interrupción del servicio de alta velocidad o hasta que se produzca el restablecimiento del servicio ferroviario o se aprueben nuevas tarifas".

Desde Autacor y Pidetaxi Córdoba se quiere trasladar así "un mensaje de compromiso y colaboración con todos los ciudadanos que necesitan desplazarse entre Córdoba y Madrid, poniendo en valor la capacidad del taxi para ofrecer soluciones de movilidad ante situaciones extraordinarias", evidenciando que "el taxi de Córdoba está al servicio de la ciudadanía".