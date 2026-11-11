Junta envía un ES-Alert a los móviles localizados en 30 municipios del litoral de Huelva y Cádiz afectados por el viento

Captura del ES-Alert enviado por la Junta a 30 municipios del litoral de Huelva y Cádiz por el temporal de viento.- EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que se ha enviado un ES-Alert a los móviles localizados en los 30 municipios del litoral de Huelva, el litoral de Cádiz y el Estrecho afectados por el aviso naranja de viento, donde se esperan rachas de hasta 120 km/h y lluvias.

Así, en el litoral de Huelva la medida afecta a Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

Por su parte, en el litoral gaditano y en la comarca del Estrecho, afecta a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Cabe recordar que en estos municipios ya se encontraba suspendida la actividad educativa después de que la Junta de Andalucía elevara este martes a fase de emergencia, situación operativa 1 (SO1), el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a consecuencia de la llegada de la borrasca Charles a la comunidad.

El sistema ES-Alert permite enviar avisos de Protección Civil de forma inmediata a los teléfonos móviles que se encuentran en una determinada zona geográfica, con el objetivo de advertir a la población de situaciones de riesgo y trasladar recomendaciones de autoprotección.

213 INCIDENCIAS GESTIONADAS

La Junta ha indicado en una nota que los servicios de emergencia continúan coordinados y mantienen el seguimiento de la evolución del episodio meteorológico para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.

La Agencia de Emergencias de Andalucía, a través del servicio 112, ha coordinado 213 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas desde las 00,00 horas del lunes 9 de noviembre hasta las 12,30 horas de este miércoles, jornada en la que ya se han atendido 25 avisos.

En total, desde el comienzo del presente temporal, Sevilla concentra 99 incidencias, seguida de Cádiz, con 49; Huelva, con 24; Córdoba con 19 y Málaga, con 15; Granada, con cinco; y Almería y Jaén, con una cada una.

Por tipología, 81 están relacionadas con riesgos naturales, principalmente anegaciones, 50 con derrumbamientos o caídas de objetos, 32 con incidencias de tráfico, 15 con anomalías en servicios básicos, cuatro con accidentes de circulación y dos con un rescate. Otras 29 se incluyen otras tipologías.

Entre las incidencias comunicadas durante la jornada del miércoles figuran, sobre todo, caídas de árboles o ramas en calles y carreteras en las capitales de Sevilla y Huelva, junto con acumulaciones de agua en la calzada y avisos por entrada o anegaciones parciales en viviendas.

AVISOS METEOROLÓGICOS

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este miércoles avisos por viento, lluvia, tormentas y fenómenos costeros en Andalucía. Los avisos naranjas por viento se activan desde el mediodía en Huelva, Sevilla y Cádiz; a partir de las 15,00 horas, en las comarcas afectadas de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén.

En Cazorla y Segura, el aviso comienza a las 18,00 horas. En Huelva, se esperan rachas de hasta 90 km/h en Aracena y Andévalo y Condado, y de hasta 120 km/h en el litoral. En Sevilla, las rachas pueden alcanzar los 90 km/h en Sierra Norte, Campiña sevillana y Sierra Sur. En Cádiz, se prevén rachas de hasta 90 km/h en Grazalema y Campiña gaditana, y de hasta 120 km/h en el litoral gaditano y el Estrecho.

Además, en Córdoba, el viento puede alcanzar los 90 km/h en Sierra y Pedroches, Campiña cordobesa y Subbética. En Málaga, se esperan rachas de hasta 90 km/h en Ronda y Antequera, y de hasta 80 km/h en Sol y Guadalhorce. En Granada, pueden llegar a 90 km/h en Cuenca del Genil y a 100 km/h en Nevada y Alpujarras. En Jaén, se prevén hasta 90 km/h en Capital y Montes, Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura.

También hay avisos amarillos por viento, con rachas de hasta 80 km/h, en Almería, en Poniente y Almería capital desde las 15,00 horas y, desde las 18,00 horas en Levante almeriense, Nacimiento y Campo de Tabernas y Valle del Almanzora y Los Vélez.

En Málaga y Granada, el aviso amarillo afecta a Axarquía y Costa granadina, respectivamente, también con rachas de hasta 80 km/h desde las 15,00 horas.

Por lluvia, se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Aracena y Sierra Norte de Sevilla, Grazalema, Ronda y Sol y Guadalhorce, y Nevada y Alpujarras. En Andévalo y Condado, el litoral de Huelva, Campiña sevillana y Estrecho pueden alcanzarse 20 litros en una hora y 60 en 12 horas.

En la Sierra Sur de Sevilla, Campiña gaditana, litoral gaditano, Campiña cordobesa y Subbética se esperan hasta 20 litros en una hora; en la Sierra y Pedroches, hasta 20 litros en una hora y 60 en 12.

Los avisos amarillos por lluvia prevén hasta 15 litros en una hora y 60 en 12 horas en Poniente y Almería capital, Axarquía y Costa granadina.

En cuanto a los fenómenos costeros, Aemet mantiene avisos en el litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho. Se prevé viento del sur o suroeste de fuerza 7 u 8, con mar combinada de 5 a 6 metros en las aguas costeras de Huelva y Cádiz y de 4 a 5 metros en el Estrecho. En las aguas de Huelva y Cádiz también pueden registrarse tormentas muy fuertes, con posibilidad de mangas marinas.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha insistido en la importancia de extremar la precaución ante los fuertes vientos y las precipitaciones, evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Ante las fuertes rachas de viento, se ha recomendado cerrar puertas y ventanas, retirar de balcones, terrazas y azoteas aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y evitar transitar por zonas arboladas, parques, jardines o lugares próximos a cornisas, muros y estructuras que puedan desprenderse.

En caso de tener que utilizar el vehículo, se ha aconsejado reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y extremar la precaución ante posibles obstáculos en la calzada, especialmente en adelantamientos y al circular por puentes y zonas expuestas al viento.

En relación con las lluvias, el 112 ha recordado que nunca se deben atravesar carreteras, calles, ramblas, arroyos o cauces anegados, aunque aparentemente lleven poca agua. Tampoco se debe estacionar en zonas inundables ni permanecer cerca de ríos o cauces, incluso cuando estén secos, ante el riesgo de crecidas repentinas.

La EMA ha recomendado mantenerse informado a través de los canales oficiales y consultar la evolución de los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede llamar al 112, servicio público, gratuito y disponible las 24 horas del día.