Archivo - Un taxi en un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Autacor-Pidetaxi Córdoba ha anunciado este jueves que, "tras las negociaciones mantenidas con Meta, el servicio de solicitud de taxis a través de WhatsApp vuelve a estar operativo a partir de hoy", tras poco más de un mes de suspensión temporal de dicho servicio a raíz del incremento de costes que aplicó entonces Meta.

Según ha informado la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) en una nota remitida a Europa Press, ahora, tras el acuerdo cerrado con Meta al respecto, los usuarios "podrán volver a solicitar sus taxis mediante este canal, recuperando una vía de comunicación cómoda, rápida y directa con el servicio".

Ante ello, desde Pidetaxi Córdoba han querido agradecer "la comprensión y paciencia" de los usuarios "durante el tiempo que ha permanecido interrumpido el servicio", es decir, desde el pasado 7 de octubre, cuando Autacor-Pidetaxi Córdoba anunció que el servicio de solicitud de taxi a través de WhatsApp quedaba "temporalmente suspendido, debido a un incremento extraordinario de los costes asociados al funcionamiento del sistema automático de gestión de reservas de la plataforma".

Ello se debió, según explicaron entonces los taxistas, a "un cambio en las condiciones económicas aplicadas unilateralmente por Meta, responsable de WhatsApp", que comenzó "a repercutir costes por los mensajes gestionados a través de los sistemas automatizados de atención y reserva".

La consecuencia fue que "el coste asociado a cada solicitud" se incrementó "de manera muy significativa", alcanzando niveles que hacían "inviable mantener el servicio en las mismas condiciones", si bien ahora, como resultado de la mencionada negociación con Meta, la situación ha cambiado y "el servicio de solicitud de taxis a través de WhatsApp vuelve a estar operativo" a partir de este mismo jueves.