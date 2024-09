Autismo Córdoba inaugura su nueva sede provisional en Rabanales 21

CÓRDOBA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Autismo Córdoba ha inaugurado este jueves su nueva sede provisional, instalada en el edificio de la Fundación Promi en Rabanales 21 (calle Universidad de Córdoba s/n), con la que este colectivo podrá ofrecer una mejor atención a sus socios y ampliar el número de usuarios y de servicios que presta.

Tal y como ha indicado la entidad en una nota, en un acto institucional al que han asistido representantes de las administraciones públicas y de numerosas entidades, organismos y asociaciones, la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, ha mostrado el agradecimiento de todo el colectivo a la Fundación Promi por la cesión provisional de este espacio, "sin el cual realmente no podíamos mantener un servicio digno y de calidad para todas las familias que componen la Asociación Autismo Córdoba".

Suárez ha destacado que "hasta ahora, teníamos dos locales y un piso separados, que no reunían las condiciones óptimas para atender a todas las familias que están acudiendo a esta asociación. Nos dolía tener que decirle a muchas de ellas que no podíamos darles la atención que necesitaban porque no disponíamos de espacio".

En esta nueva sede provisional "no sólo hemos conseguido aumentar el número de personas que estamos en condiciones de atender, sino que además podemos proporcionar más servicios y con más calidad", ha señalado la presidenta de Autismo Córdoba-

En el acto de inauguración han intervenido el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el presidente de la Fundación Promi, Juan Antonio Pérez; la delegada territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, y el teniente alcalde delegado de Inclusión y accesibilidad, Movilidad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha querido hacer un homenaje público a Paqui Suárez, presidenta de Autismo Córdoba, y a Juan Antonio Pérez, presidente de la Fundación Promi, porque "las cosas cambian por personas como vosotros, que lleváis la carga de muchas vidas sobre vuestras espaldas".

Fuentes ha afirmado que el Centro Integral de Recursos "será una realidad" y ha destacado que la presencia de tantos representantes políticos, así como empresariales y de colectivos sociales en el acto de inauguración de la sede provisional, "es una muestra de nuestro compromiso con vosotros y con vuestra labor, que es absolutamente impagable". Además, ha asegurado que "tiene que haber dinero para un proyecto como el Centro de Recursos, ese centro tiene que llegar y tenéis el compromiso de las Administraciones y de la sociedad para que se ponga en marcha cuanto antes".

Por su parte, la delegada de territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ha asegurado que "somos conscientes de vuestras necesidades y os puedo asegurar que tenéis todo nuestro respaldo". La delegada ha admitido que "los recursos son los que son y a veces nos faltan los medios para llegar a cubrir todas las necesidades, pero sabemos que el Centro Integral de Recursos es muy importante, sabemos que habéis luchado mucho por él, y desde luego estaremos a vuestro lado para que sea realidad".

El teniente alcalde delegado de Inclusión y accesibilidad, Movilidad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha destacado la presencia en la inauguración de la sede provisional de Autismo Córdoba de miembros de muchos colectivos sociales y ha destacado la profesionalidad y el trabajo que realiza Autismo Córdoba. También se ha referido al Centro de Recursos, sobre el que ha dicho que "tiene que existir, ya encontraremos la fórmula entre todos, porque vuestros miembros crecen y ese centro es la respuesta más seria para este colectivo".

Además, el responsable de la Fundación Promi, Juan Antonio Pérez, ha destacado que la Fundación Promi, que el año pasado cumplió 50 años de existencia, "siempre ha tenido una vocación de servicio a la sociedad, de ayudar a la gente, por lo que para nosotros es una satisfacción que Autismo Córdoba se haya venido aquí con nosotros, teníamos mucho espacio infrautilizado y ahora tendrá un buen uso".