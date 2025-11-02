Autismo Córdoba prepara una jornada familiar con actividades multiaventura en Villanueva del Duque

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Autismo Córdoba, con la colaboración del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación provincial, prepara para el próximo día 13 de diciembre la actividad 'Día en familia-Villaduke Esaventura', una jornada familiar que se desarrollará en la localidad de Villanueva del Duque y en la que los participantes podrán disfrutar de distintas actividades multiaventura y pasar un día de convivencia.

Según informa Autismo Córdoba en su web, consultada por Europa Press, la finalidad principal de esta actividad es "favorecer un tiempo de disfrute familiar", así como "conocer a otras familias e incluir nuevos recursos comunitarios y actividades que puedan ser incorporadas al día a día" de las familias con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). De esta manera, además, "podremos aumentar el abanico de intereses de las personas con TEA".

La actividad se realizará de 10,00 a 17,00 horas en el espacio 'Villaduke Esaventura' y cada niño "tendrá que acudir acompañado, al menos, de un adulto a la actividad", a la que, además, también podrán unirse los hermanos de los participantes. Esta acción está dirigida principalmente a "niños con edades comprendidas entre la etapa infantil y primera adolescencia".

La participación en este encuentro tendrá "un precio de 12 euros por persona e incluye las actividades para los adultos, para los niños, el desayuno y la comida de mediodía". La reserva de plazas de la actividad se hará efectiva una vez cumplimentado el formulario de inscripción completo, que puede encontrarse en la web 'https://es.surveymonkey.com/r/9QMCBPG' y se realice el pago.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 13 de noviembre de 2025. Para obtener más información se puede contactar con la organización de la actividad a través del correo 'carmen.carvajal@autismocordoba.org' y los teléfono 957 492 527 o 671 401 448.