GRANADA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses urbanos de Granada contarán con doble rampa de acceso para personas con movilidad reducida tras anunciar el Ayuntamiento de Granada el inicio de la instalación de una segunda rampa manual, que se sumará a una eléctrica, ya existente, de tal manera que "en caso de que falle la primera, el conductor desplegará la manual con lo que damos un paso más en la mejora del servicio que garantiza la accesibilidad universal".

La concejala de Protección Ciudadana, Movilidad y Economía, Raquel Ruz, ha informado de que se trata de un proyecto que, con una inversión de 948.071 euros, con cargo a los Fondos Next Generación, busca mejorar la "eficiencia y calidad" del transporte público, al tiempo que ha incidido en que Granada es la tercera ciudad española con "el mejor servicio de autobuses urbanos tanto en frecuencia como en eficacia".

La edil ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de la presentación de los dos últimos vehículos de bajas emisiones, uno cien por cien eléctrico y otro híbrido con sistema de propulsión eléctrica, en incorporarse a los 201 autobuses --26 microbuses-- de la flota del transporte público de Granada, de los que 40 ya son ecológicos y se prevé una nueva renovación a lo largo del próximo año con 28 más.

Así, Valeriano Díaz, director de Alsa en zona Mediterránea, ha anunciado en su intervención que la incorporación prevista incluye 18 vehículos nuevos para realizar el servicio en los barrios históricos, como son el Albaicín, Sacromonte y Realejo, mientras que los otros diez serán "cien por cien eficientes energéticamente".

Según ha informado, los dos nuevos vehículos gracias a su tecnología que ha calificado de "una apuesta acertada" permitirán una reducción de emisiones de 30 toneladas de C02 a la atmósfera cada año.

Ruz ha indicado que el Ayuntamiento de Granada "avanza así en su compromiso por mejorar la calidad del aire", del que ha subrayado que es "un problema que nos preocupa y nos ocupa", con medidas que "requieren de un gran esfuerzo", entre las que ha destacado, la incorporación de hasta 40 nuevos autobuses de bajas emisiones, menos contaminantes y más eficientes energéticamente", ha dicho.

Asimismo, ha recordado la aplicación por parte del Ayuntamiento de Granada, con la colaboración del Gobierno de España, de bonificaciones económicas para fomentar el uso del transporte público mediante una reducción del precio del billete de los diferentes abonos.

MÁS SOSTENIBLES Y CON MÁS CALIDAD

El nuevo bus eléctrico, de doce metros de largo, marca Mercedes Benz, contribuye además a reducir la contaminación acústica en la ciudad gracias a la tecnología eléctrica el ruido tanto exterior como interior en este tipo de vehículos es prácticamente imperceptible.

Dotados de piso bajo integral accesible, cuentan con rampa doble manual-eléctrica y espacio para dos personas de movilidad reducida en silla de ruedas con tabla de apoyo y apoyo lateral, más otros cuatro asientos, en este caso con tapicería diferenciada, a la vez que están dotados de casquillos para personas invidentes en barras señalizando los asientos reservado y pulsadores de parda con indicación en braille.

Los usuarios del transporte público que se suban a estos vehículos dispondrán de cuatro tomas USB doble en habitáculo de pasajeros, a la vez que la iluminación interior es Led.

El sistema de recarga de los nuevos buses eléctricos rebaja drásticamente a cero la polución emitida a la atmósfera al utilizar un motor eléctrico impulsado por baterías embarcadas alimentadas por energía eléctrica, que a su vez al contar con un sistema especial se recarga con la energía producida en la frenada o la inercia de las retenciones, posibilitando mayor autonomía.

HABLA EL PP

Por su parte, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este miércoles lo que considera otro "acto para la foto" dentro de la política del equipo de gobierno del alcalde socialista Paco Cuenca, que, según ha dicho, "intenta vendernos como buena la pésima gestión que está realizando con la flota de autobuses municipal", al anunciar la incorporación de un nuevo vehículo eléctrico, cuyo "funcionamiento es limitado, incompleto y deficiente debido a que no se cuenta con la infraestructura de carga adecuada, ya que solo hay dos cargadores para seis autobuses".

Así lo ha manifestado el portavoz del PP en el Consistorio, Luis González, quien ha catalogado como una "pantomima" la presentación de un nuevo vehículo que se incorpora a la flota de autobuses urbanos de la ciudad.

Según Luis González, "la mala gestión del alcalde socialista de Granada y de su equipo trae consigo el fracaso de esos autobuses eléctricos, puesto que el número de cargadores existente no da abasto, ya que solo se pueden cargar dos buses a la vez, los cuales precisan un tiempo de carga de 10 horas y que sus baterías estén en caliente, con lo que, para poner a cargar el coche que acaba su servicio --condición imprescindible--, hay que quitar el que se esté cargando en ese momento, tenga la batería completa o no, de lo contrario el que llega no podría ponerse a cargar".