El autor argelino Kamel Daoud y la poeta iraní estadounidense Sholeh Wolpé protagonizan Cosmopoética en Córdoba

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor argelino Kamel Daoud (1970, Mesra) y la poeta iraní estadounidense Sholeh Wolpé (1962, Teherán) protagonizan este sábado en Córdoba el primer diálogo de 'Las afueras', sección del Festival Cosmopoética 2025, que busca dar espacio a voces literarias periféricas y disidentes, pues Daoud y Wolpé comparten, además de la experiencia como escritores, su condición de exiliados.

De hecho, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, el autor argelino tuvo que trasladar su residencia a Francia, tras ser amenazado por el Gobierno de su país por escribir acerca de la Guerra Civil de Argelia (1991-2002), un periodo silenciado desde el poder.

Por su parte, Wolpé abandonó Irán junto a su familia en calidad de refugiada cuando solo era una niña, si bien ahora reconoce que tampoco podría volver, pues "yo no escribo sobre política ni religión, pero escribo sobre mujeres", según ha comentado la poeta durante un encuentro con la prensa.

"El exilio es como una sombra, no te puedes separar de ella", ha añadido Wolpé. Su forma de rebelarse es a través de la escritura, pero también de la traducción al inglés de poetas iraníes prohibidas. "La poesía es como la lluvia, tú puedes abrir una sombrilla, puedes usar la censura, pero no puedes parar la lluvia".

En la misma línea, Kamel Daoud, ha señalado que el exilio para él es sinónimo de dolor, "un castigo" que vive "todas las mañanas", cuando abre los ojos y se da cuenta de que no está donde quiere estar. Daoud ha reivindicado el papel de la literatura como herramienta para acercarse a la verdad, acercarse al otro y ser conscientes de nuestra responsabilidad compartida. "La literatura es importante, lo saben los dictadores", ha apostillado.

Kamel Daoud y Sholeh Wolpé compartirán éstas y otras reflexiones durante un encuentro con el público en la Sala Orive a las 20,30 horas y, a continuación, a las 22,00 horas, los asistentes disfrutarán en el mismo espacio del concierto de la artista Susana Raya, dentro de la sección 'Versos al oído'.

Antes de la cita con Kamel Daoud y Sholeh Wolpé en 'Las afueras', la sala Orive acogerá a las 18,30 horas otra de las secciones del festival, 'Verso a verso'. Se trata de lecturas poéticas colectivas para dar a conocer al público de Cosmopoética toda la rica variedad de la poesía contemporánea. En la lectura de este sábado participarán el poeta cordobés Pablo García Casado y la vallisoletana María Ángeles Pérez López.