Autorizada la consulta popular en Villanueva del Arzobispo (Jaén) sobre la implantación de una planta de biometano

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VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha autorizado una consulta popular en el municipio de Villanueva del Arzobispo (Jaén) para que la población pueda decidir sobre la implantación de una planta de biogás/biometano en su término municipal.

Fue el pasado 28 de enero de este año cuando todas las fuerzas con representación en el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo aprobaron en pleno por unanimidad someter a consulta popular de ámbito municipal la instalación en el municipio de dicha planta. La pregunta que se formulará en la consulta será: ¿Está usted de acuerdo con la implantación de una planta de biogás/biometano en el término municipal de Villanueva del Arzobispo?

Así lo ha indicado Jorge Martínez (AXV), alcalde de esta localidad de unos 7.700 habitantes a Europa Press. El primer edil ha apuntado que tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre ahora se está a la espera de que desde la Junta de Andalucía se les comunique oficialmente la autorización del Consejo de Ministros.

A partir de ahí será el momento de poner fecha a la consulta popular y de concretar el ceso que podrá participar en la misma para así poder llevarla a cabo y que sean los vecinos de este municipio los que se pronuncien sobre un proyecto del que, según el alcalde, ahora mismo no se sigue ningún trámite municipal. "En el Ayuntamiento ahora mismo no hay nada sobre ese proyecto", ha señalado el primer edil.

El proyecto inicial recogía la construcción de una planta de biometanización destinada a tratar residuos orgánicos --principalmente procedentes de la industria del aceite de oliva, como el alperujo, y de residuos ganaderos-- para transformarlos en biometano, un gas renovable inyectable en la red de gas natural.

Desde el principio, la propuesta generó inquietud entre la población local y colectivos de la zona por diversos factores, entre ellos la cercanía al núcleo urbano ya que existía preocupación por la distancia entre las instalaciones proyectadas y las zonas habitadas de Villanueva del Arzobispo y pedanías como Gútar.

Vecinos y plataformas ecologistas señalaron también los riesgos de posibles malos olores derivados del transporte y digestión de los residuos, así como el tráfico constante de vehículos pesados en el entorno rural.

La oposición se sumó a una corriente de protestas ciudadanas y plataformas en distintos municipios de la provincia de Jaén en contra de la proliferación de macroplantas de biogás y biometano cerca de núcleos urbanos.

El artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) establece el cumplimiento de determinados requisitos para autorizar un consulta popular. Aunque en el caso de la solicitud de Villanueva del Arzobispo han existido discrepancias en los distintos informes recabados, finalmente el Consejo de Ministros la ha autorizado tras el informe favorable de la Abogacía General del Estado.

Martínez ha señalado que el tema era "muy importante" para tomar cualquier tipo de decisión sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, de ahí que se haya apostado por abrirlo a la participación ciudadana y llevar a cabo esta consulta popular, que todavía no tiene fecha, pero que pondrá sobre la mesa cuál es el sentir de sus vecinos.